Alle vil have selfies med kendis-mor: - Lidt weird

Der er ikke gået mange minutter af Holger Runes træning, før de første melder sig på banen.

To midaldrende kvinder henvender sig til tennisstjernens mor, Aneke Rune, mens hun overværer sin søn gøre de sidste træningsforberedelser.

Aneke Rune har fået stjernestatus blandt de kvindelige tennisfans. Foto: Jonas Olufson

'Holgers mom? Can we please have a picture?' lyder det fra de to kvinder.

Og det er bestemt ikke noget nyt fænomen for Aneke.

I takt med at hendes søn er kravlet højere op ad verdensranglisten, er et selfie med hende også røget i højere kurs blandt tennisfansene.

- I starten syntes jeg, det var lidt weird. Der sagde jeg: ’Nej, nej. I må vente til Holger kommer,' siger Aneke Rune, da Ekstra Bladet møder hende på træningsanlægget i New York.

Stjerne hos mødrene

Særligt en bestemt type fans er vilde med den danske tennismor. Mødre - som hende selv.

- Jeg begyndte godt at kunne se, at det jo var mødre. Det var kvinder i min alder. Både ældre og yngre. Og så tænkte jeg: ’Jamen det er da egentlig meget hyggeligt!’

Der er altid tid til selfies, når fans henvender sig til Aneke Rune. Foto: Jonas Olufson

Aneke Rune føler faktisk en form for forpligtelse til at stille op til sine fans.

- Jeg har jo selv været tennismor med små børn. Man har rigtig mange spørgsmål, og der er rigtig mange ting, man ikke ved. Man prøver at kigge efter hvad de andre gør, og hvad der er rigtigt og forkert. Så er det jo dejligt, hvis man kan sige, hvad man selv har gjort, og at de kan bruge det som inspiration.

- Jeg synes, det er vigtigt, fordi jeg selv havde rigtig mange spørgsmål. Man stykker jo et puslespil sammen, og man får jo lidt informationer her og der og alle vegne. Jeg har jo selv spurgt forældre. Så det er vigtigt, man gider svare. Det betyder noget, siger Aneke Rune.

Familien i spotlightet

Men Aneke Rune er ikke den eneste, der er særligt eksponeret på grund af sin søns karriere.

For når man er verdens fjerde bedste tennisspiller, så er der også en naturlig interesse fra omverdenen i ens privatliv - og i familiens privatliv.

Der var masser af fans, der overværede Holger Runes træne sammen med mor Aneke. Foto: Jonas Olufson

Derfor sørger familien Rune også for at værne om familielivet, når de har muligheden.

- Når vi er sammen som familie, så er vi sammen som familie. Hypen ligger jo omkring Holger. Jeg synes ikke, det er noget, der forstyrrer os.

Trods den store begivenhed, som US Open er, har der faktisk været lejlighed til at samle hele familien.

- Jeg tror, vi ses mere, end folk regner med. Nu var Anders (Nødskov, Holger Runes far, red.) ovre i fem-seks dage i New York. Og så kom Alma (Rune, Holger Runes søster, red.) over. Og før det var vi sammen i Monaco.

- Så vi ses jo faktisk ret meget op til og i mellem turneringer. Det er ikke så tit vi ses i Danmark, det er rigtigt. Men vi ses jo alle mulige andre steder, fortæller Aneke Rune, der ikke har det store behov for at være hjemme i Danmark med sin mand Anders.

- Vi har været gift i gud ved, hvor lang tid. Vi har kendt hinanden i 25 år. Så er det da meget fint, at man kan ses rundt omkring i verden i stedet for altid at ses derhjemme, siger Aneke Rune.

Holger Rune røg sensationelt ude af US Open mandag aften efter et nederlag i første runde til spanieren Roberto Carballes Baena.

Den 20-årige dansker fandt aldrig sit niveau og tabte i fire sæt med cifrene 3-6, 6-4, 3-6 og 2-6.