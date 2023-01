Alt går Holgers vej

Rune-hypen vil ingen ende tage.

Fredag var der igen fuldstændig pakket med mennesker omkring træningsbane 10 på Melbourne Park, hvor Holger Rune har pudset formen af mellem kampene i de seneste dage.

Støtten fra moderlandet kunne tydeligt ses på dannebrogsflagene og de rødhvide landsholdstrøjer, men også internationalt er Holger Rune ved at udvikle sig til lidt af en superstjerne.

Holger Rune er yderst populær i Melbourne. Foto: MARTIN KEEP/Ritzau Scanpix

Unge kvindelige fans råbte hans navn og gav ham kærlighedserklæringer, mens danskeren med fuldt fokus koncentrerede sig om at sætte sine server i skabet.

Som turneringen er skredet frem, er forventningerne til Holger Rune kun steget. Og med god grund.

Holger Rune er den eneste teenager, der stadig er med i turneringen. Og efter Casper Ruuds exit også den eneste skandinav.

Stor mulighed for succes

Danskeren har nærmest set usårlig ud i sine to første kampe, hvor han har vundet ganske overlegent over henholdsvis verdens nummer 56 og 41, serbiske Filip Krajinovic og amerikanske Maxime Cressy.

Han har endnu til gode at tabe et sæt - noget som kun ganske få andre spillere har præsteret på nuværende tidspunkt i turneringen.

Men det er ikke kun Holger Runes eget spil, der er med til at få det hele til at se lyst ud.

Adskillige af de seedede spillere er røget ud på stribe i de første runder af Australian Open.

Ugo Humbert tabte to gange til Holger Rune i sidste sæson. Foto: WILLIAM WEST/Ritzau Scanpix

Store stjerner som Rafael Nadal (1. seedet), Casper Ruud (2. seedet), Daniil Medvedev (7. seedet), Taylor Fritz (8. seedet) og Alexander Zverev (12. seedet) er alle røget ud til lavere rangerede modstandere tidligt i turneringen, og det øger selvsagt Holger Runes muligheder for succes i Australien.

Faktisk har mulighederne for en dansk Grand Slam-sejr på herresiden vel aldrig været større.

Danskeren gør som de fleste andre sportsmænd - han holder fokus på én kamp ad gangen.

- Jeg kigger egentlig ikke så meget på draw, hvis jeg skal være helt ærlig.

- I min del af turneringen er der stadig Rublev (Andrey Rublev, red.) og Novak (Novak Djokovic, red.). Det er kun Ruud i min halvdel, der er røget ud som en af de seedede. Så det bliver ikke let. Der skal en hel masse arbejde til, siger Holger Rune.

Serber i står vejen

Hvis Holger Rune lever op til sin seedning og slår franske Ugo Humbert i tredje runde af turneringen, venter der sandsynligvis et opgør mod verdens nummer seks, Andrey Rublev.

Det burde ikke være en umulig opgave for Holger Rune.

Han slog Andrey Rublev komfortabelt i Paris Masters, og russeren har indtil videre i Australian Open set ud til at være til at tale med.

Novak Djokovic venter i kvartfinalen, hvis Holger Rune skulle nå så langt. Foto: MARTIN KEEP/Ritzau Scanpix

Men herefter venter formentlig en noget større opgave i Novak Djokovic.

Serberen har vundet Australian Open hele ni gange og har massive mængder af støtte fra tribunerne efter sin tilbagevenden til turneringen.

Holger Rune skal knytte sine grand slam-håb til to ting. At Novak Djokovic' skade hæmmer ham for meget. Og især det faktum at Holger Rune er den sidste spiller, der har slået serberen, da han vandt Paris Masters.