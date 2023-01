Alvorlig tvivl: - Shit

2023 er langtfra kommet flyvende fra start for Holger Rune.

Sæsonen blev indledt med et nederlag i første runde i en turnering i Adelaide, og torsdag meldte den danske tennisstjerne fra til næste uges ATP-turnering i Auckland.

Men aflysningen er et forsøg på at stå så stærkt som muligt, når grand slam-turneringen Australian Open i Melbourne skydes i gang midt på måneden, og Rune tror stadig på succes her.

- Jeg går altid efter en sejr, når jeg stiller op. Jeg er også realistisk omkring mine evner. Da jeg kom til Australien, tænkte jeg: 'Shit, det når jeg ikke, det her.' Altså at blive klar til Melbourne, siger han i en skriftlig udtalelse til Ritzau og forklarer:

- Jeg havde et setback i preseason med et hold i ryggen og fik ikke trænet udendørs i tør varm luft i Dubai som planlagt, så vejret ramte mig som en hammer. Og nok også jetlagget.

Adelaide ligger ikke langt fra den australske outback og kan byde på særdeles varmt sommervejr.

I Melbourne er det typisk kun en smule køligere, og derfor er forberedelserne nu i fuld gang.

Rune melder om god intensitet i træningen med sit hold, bestående af blandt andre den mangeårige træner Lars Christensen og den nyligt tilknyttede stjernetræner Patrick Mouratoglou, hvis akademi Rune har trænet på i flere år.

- Nu har Lars og Patrick sat et program op sammen med min fysiske træner på Mouratoglou-akademiet, og jeg har givet mig 200 procent i alle træninger. Fem timer om dagen i 25-30 grader med max intensitet, skriver Rune.

- Nu begynder det at ligne noget. Jeg er tættere på noget rigtig godt nu. Og jeg bygger på hver dag.

På sociale medier ligner Rune da også en mand, som forsøger at mane spekulationer om fysiske udfordringer i jorden.

På en nyligt delt video på Instagram piler han fra side til side i en træningsøvelse.

Men det er ikke kun hårdt arbejde, siger Rune og roser sit hold, som også består af hans mor, Aneke, og en analytiker.

- Det er genial energi, siger Rune i sin udtalelse på mail.

- Masser af grin og godt humør, og vi er samtidig rigtigt gode til at arbejde svinehårdt. Vi er meget 'all in'-mennesker allesammen.

