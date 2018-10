Amerikaner fuldender overraskelsernes sæsonfinale

Den amerikanske tennisspiller Sloane Stephens gjorde fredag semifinalefeltet komplet ved sæsonfinalen i Singapore.

US Open-mesteren fra i fjor nappede den sidste plads ved at besejre tyske Angelique Kerber 6-3, 6-3 i en direkte kamp om at avancere fra gruppespillet i turneringen, der tæller sæsonens otte bedste spillere.

Kerber var topseedet i turneringen, og med Stephens' avancement er det faktisk de fire lavest seedede spillere, der lørdag mødes i semifinalerne. Og ingen grand slam-vindere fra denne sæson er i blandt.

Stephens har vist stærk form i denne uge og tog sin tredje sejr.

Kerber havde ellers tre breakchancer for at komme foran med 3-1 i første sæt, men Stephens afværgede dem alle og brød i stedet selv til både 3-2 og 5-2, inden hun vandt 6-3.

I andet sæt brød Stephens til 3-1 efter et maratonparti, hvor hun først udnyttede sin syvende breakchance, men Kerber svarede tilbage og udlignede til 3-3.

Efter endnu et langt parti brød Stephens til 5-3, og efterfølgende servede hun sejren rent hjem til 6-3.

Dermed vandt amerikaneren gruppen og skal i semifinalen møde tjekken Karolína Plísková.

Den anden semifinale står imellem Elina Svitolina fra Ukraine og hollænderen Kiki Bertens.

Se også: 2018 blev Carolines gyldne år - 2019 kan blive hendes sidste

Se også: Tidligere tennisspiller død: Blev kun 34 år gammel

Se også: Under sig selv en uges ferie: - Jeg kan være stolt af mit år