Andy Murray raser: - Det er latterligt

En tydelig udmattet Andy Murray havde alligevel kræfter til at lange voldsomt ud efter arrangørerne af grand slam-turneringen Australian Open i de sene morgentimer fredag lokal tid.

Den 35-årige skotte måtte igennem en maratonkamp mod australske Thanasi Kokkinakis, som på grund af forsinkelser tidligere på dagen først var færdig fem minutter over fire om morgenen.

Andy Murray understreger, at han respekterer turneringens regler, men kritiserede, at man ofte er tvunget til at spille til 3-4-tiden, og at 'man ikke engang må gå ud og tisse'.

- Det er latterligt. Det er latterligt. Og det ved I godt, siger han.

- Det er respektløst over for jer. Det er respektløs over for boldbørnene. Det er respektløst over for spillerne, og vi får ikke engang lov til at gå på toilettet.

- Latterligt.

Det er ikke ofte, at programmet skrider voldsomt ved Australian Open, og spillere er nødt til at præstere i de sene nattetimer.

John McEnroe, som er tidligere grand slam-vinder og nu kommenterer kampe ved turneringen, siger, at det i tilfældet med Murrays og Kokkinakis' kamp krydsede grænsen til vanvid og opfordrede arrangørerne til at få implementeret en ordning, så det ikke sker igen.

- Jeg er rystet og kunne ikke tro mine egne øjne, da de stadig spillede på det tidspunkt, siger McEnroe til mediet Eurosport.

- I sig selv er det vanvittigt, at kampe på det her niveau bliver spillet klokken 4 til 4.30 om morgenen.

Direktøren for Australian Open, Craig Tiley, fastholder dog, at der ikke er behov for ændringer i planlægningen af kampprogrammet.

- Vi ser på det, når vi evaluerer, lige som vi gør hvert år, siger han i programmet 'Today Show' på den australske kanal Channel Nine.

- Men som det ser ud lige nu, er vi nødt til at få klemt alle kampene ind på 14 dage, så der er ikke så meget at gøre.

- Det var en episk kamp (mellem Murray og Kokkinakis, red.), og når man planlægger sådan en kamp til at starte kort før klokken 22, så forventer man ikke, at den kommer til at fortsætte i næsten seks timer.

Australian Open har en særlig regel for, hvor høj varmebelastningen under spillet må være. Turneringen placerer varmebelastningen på en skala fra ét til fem baseret på temperatur i skyggen, solstyrke, vindstyrke og luftfugtighed.

For eksempel blev danske Holger Runes åbningskamp udskudt i flere timer, fordi varmebelastningen lå på skalaens øverste niveau.

- Der er så mange faktorer i spil ... Det er ikke så ofte, at man oplever disse betingelser på så kort tid, så vi har haft tre sene aftenprogrammer for at følge med kampprogrammet, siger Craig Tiley.