Angriber Caroline-kritikere: - Prøv at hør jer selv

Skal man finde et både personligt og fagligt velfunderet førstehåndsvidne til Caroline Wozniackis karriere, træder Frederik Løchte Nielsen frem som et af de fremmeste af slagsen.

Den tidligere Wimbledonvinder fulgte hjemme i Danmark hendes start, og siden har han i årevis befundet sig i det omrejsende tenniscirkus, været hendes hittingpartner og er også blevet hendes ven.

Mens han selv med beundring har fulgt hendes færd, har han samtidig båret på en stigende irritation over at se, hvordan den stor del af hendes landsmænd har manglet evnen til at gøre det samme.

- Caroline Wozniacki er nummer et i verden, jah, joh, men hun har jo ikke vundet en grand slam endnu. Og det er hun kun, fordi hun spiller mange turneringer. Og så er hun i øvrigt polak.

- Jeg bliver så harm, når jeg hører det, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er virkelig stort, hvad hun har præsteret. Hun har haft en suveræn karriere, og statistikkerne taler for sig selv.

- Vi har nummer et i verdens mest konkurrenceprægede idrætsgren, og vi kan stadig finde en masse ting, der er i vejen. Prøv lige at høre på jer selv.

- Til gengæld sidder vi - uden at jeg skal genere nogen - og glæder os over sportsgrene, som ikke specielt mange konkurrerer i. Hvor er perspektivet? Jeg forstår det ikke.

Også Frederik Løchte Nielsen selv kender til efterfølgende at blive målt på et stort resultat. Her er han med sit Wimbledon-trofæ fra doublerækken i 2012. Foto: Mie Brinkmann

Han tøver ikke med at kalde fænomenet for ’en komisk balance’.

- Vi er så hurtige til at sige, at det ikke er godt nok. En stor del af danskerne er kun rigtigt tilfredse, hvis det er champagnebold i sport generelt.

- Størrelsesmæssigt er vi altså et pygmæland i sportslig sammenhæng. Vi bliver meget begejstrede for et stort resultat, men bliver det ikke som minimum fulgt op med lignende resultater, så er det ikke godt nok. Har du først lavet et stort resultat, så bliver du målt på det fremover.

- Og udtrykker du store ambitioner, bliver det tit misforstået herhjemme. Har du dem, tror folk, at du sikkert også er en båtnakke. Balancen mellem selvtillid og negativ arrogance kan være svær for sportsfolk at styre, mener Frederik Løchte Nielsen, der dermed bevæger sig ind på det, der i hans øjne indgyder allermest respekt for Caroline.

Nemlig den fine balance, hun som menneske har formået at holde undervejs.

- Selv om hun er blevet en verdensstjerne, så har hun altid været jordnær, talt pænt til folk og opført sig ordentligt overfor andre.

- Det er den største kredit, jeg kan give hende. At hun har fastholdt sine danske kerneværdier og kombineret dem med internationalt og ambitiøst drive men stadig med respekt for folk omkring sig. Og derfor har det også været nemt at bakke op om hendes projekt.

- Hun har været en god ven og et godt menneske samtidig med, at hun har været en verdensstjerne, lyder det fra den nyudnævnte Davis Cup-kaptajn, før han spoler tilbage:

- Hun formulerede en drøm, og så har hun arbejdet benhårdt for at opnå den.

- Hun har haft et internationalt perspektiv og en international ambition, der er gået ud over det danske miljø, og de muligheder kunne man ikke tilbyde hende hjemme i Danmark.

- Hun har gjort det på en determineret, men ikke usympatisk måde. Hun har søgt den hjælp, hun kunne få, først her og siden andre steder, og hun har altid gjort det på en ordentlig måde.

- Min oplevelse er ikke, at hun har brændt broer i Danmark. Hun har taget nogle business-valg her og der, men jeg føler ikke, hun har fået fjender, og folk har kunnet forstå, at hun har store ambitioner. Jeg synes, at Tennis-Danmark altid har været stolte af hende og støttet hende, mener den 36-årige tennisveteran.

