Store tanker om Australian Open: Holger Rune føler sig overbevist om, at de blå baner i Melbourne ligger rigtig godt som underlag for hans grand slam-drømme.

- Jeg tror, at en af de første grand slams, jeg vinder, er US Open eller Australian Open. Jeg tror, at jeg får det godt der. Og når jeg har det godt, så spiller jeg godt.

Bum.

Holger Rune går til nettet med selvtillid og angriber for fuld rulle før årets første grand slam i Melbourne, der afvikles 17.-30. januar.

En turnering, der afvikles på det velkendte blå hardcourtunderlag, som minder lidt om det, der lagde gulv til danskerens seniordebut i grand slam-regi, nemlig US Open, hvor han i september vandt tre kvalifikationskampe og tog sæt fra Novak Djokovic i første runde.

Den oplevelse kan komme ham til gode i Melbourne, føler han.

- Jeg er glad for, at jeg spillede US Open, for nu er det ikke sådan ’uha, hvor er det vildt med en grand slam’.

- Jeg er også inde i hovedturneringen i kraft af mine egne point denne gang, og jeg har det sådan, at jeg ikke bare er glad for at komme med. Jeg skal ind at spille for at vinde mine kampe.

Den tidligere juniorvinder i French Open er gradvist blevet lige så glad for hardcourt som for grus. Foto:

Han har selvfølgelig spillet på Melbourne Parks baner som junior og kender det helt særlige klima, det sydlige kontinent kan byde på i januar.

- Jeg er blevet ret god til varme, siger han og vender sig mod spilleunderlaget:

- Jeg kan godt lide at spille på hardcourt, efter at jeg er blevet stærkere.

- Grus var godt for mig i starten af seniorkarrieren, fordi spillet er lidt langsommere, og fordi lidt af kraften ryger af. Nu er jeg jo selv den, der kan sætte modstanderne af med mine tunge slag.

- Så nu er hardcourt ligesom vendt til min fordel. Og mit netspil er også godt, lyder det selvtillidsfuldt fra Holger Rune, som før Australian Open spiller et par opvarmningsturneringer ’down under’.