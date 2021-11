Anklagede toppolitiker: Nu er hun forsvundet

Den kinesiske tennisspiller Peng Shuai, der har anklaget en højtstående politiker for at have misbrugt hendes seksuelt, er tilsyneladende forsvundet

Den opsigtsvækkende sag om en kinesisk tennisspillers sexanklager mod landets tidligere vicepremierminister og medlem af det syv mand store og magtfulde politbureau, 75-årige Zhang Gaoli, har taget en ny alvorlig drejning.

Peng Shuai, der sendte sine anklager afsted på den kinesiske Facebook-variant Weibo, er nemlig forsvundet.

Ingen har set hende, og der er ingen livstegn fra den 35-årige kvinde via hendes profiler på sociale medier, skriver Daily Mail.

Hendes oprindelige opslag blev hurtigt slettet, og profilen, hvor hun har en halv million følgere, underlagt streng censur. Ordet ’wangqui’, der betyder tennis, er sågar blev bortcensureret på Weibo.

Kina er tidligere blevet rystet af MeToo-sager, men ingen af dem har involveret så højtstående personer som Gaoli, og på et pressemøde 3. november benægtede en talsmand fra Udenrigsministeriet endda, at han har hørt om sagen.

Peng, der vandt doublerækken i Wimbledon i 2013 og ved French Open i 2014, blev den første kineser på tværs af køn i toppen af verdensranglisten.

Hun fortalte i sit opslag, at hun har været seksuelt involveret med Gaoli gennem en ti år lang periode. En overgang brød han forbindelsen, da han blev medlem af politbureauet, men det blev senere genoptaget, da han gik på pension i 2018.

Zhang Gaoli, der er under heftige anklager fra tennisspilleren Peng Shuai, ved en begivenhed i 2016. Foto: Wu Hong/Ritzau Scanpix

Det seksuelle samkvem byggede dog ikke på frivillighed, siger Peng Shuai, da hun samme år var inviteret til middag hjemme hos Gaoli og hans hustru og blev presset til at have sex.

Hun beskriver, hvordan hun afslog og græd, og hun fortæller, at hun siden blev tvunget ind i et tre år langt ’ubehageligt’ forhold til den gamle mand.

I sit opslag erkender hun dog, at hun ingen beviser har på affæren, som Zhang insisterede på at holde helt hemmelig. I stedet skriver hun:

'Hvorfor skulle du komme tilbage til mig, tage mig med hjem og tvinge mig til at have sex med dig? Jeg kunne ikke beskrive, hvor frastødt jeg var, og hvor mange gange jeg har spurgt mig selv, om jeg stadig er et menneske. Jeg føler mig som et omvandrende lig'.

Opslaget blev fjernet efter 20 minutter fra Weibo, som bliver nøje overvåget af den kinesiske stat.

Vladimir Putin byder Zhang Gaoli velkommen til et møde i Sankt Petersborg i 2013. Foto: Dmitry Lovetsky/Ritzau Scanpix

Daily Mail har konstateret, at hendes konto stadig eksisterer, men at alle hendes opslag er blevet fjernet. Prøver man at søge på navnene ’Peng’ og ’Zhang’, får man meddelelsen ’error’ og besked om, at søgningen er i strid med lovgivningen.

En kinesisk aktivist for kvinders rettigheder, Lv Pin, tweetede få dage efter Pengs opslag, at politbureauets medlemmer var ’rådne og dekadente’, og at de i mange år har udnyttet kvinder bag mørke gardiner.

’Hendes afsløring er meget vigtigt, for det giver folk et glimt af det liv, som Kinas højst placerede ledere lever, deres omfattende misbrug af magt, korruption og deres frygt bag en moralsk facade indsvøbt i magt’, skriver hun.