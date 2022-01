Annullerer Novak Djokovics visum

Novak Djokovic har igen fået annulleret sit visum i Australien, oplyser landets immigrationsminister, ifølge internationale medier.

Det betyder, at han med al sandsynlighed ikke kommer til at forsvare sin titel i Australian Open, der begynder mandag.

Det er Australiens immigrationsminister, Alex Hawke, der har udnyttet sin magt til at fratage Djokovic det visum, som han ellers fik tilbage under en høring i retten mandag.

Djokovics team af advokater har omgående appelleret beslutningen, skriver de australske medier fredag.

'I offentlighedens interesse'

Derfor synes det sandsynligt, at han ikke omgående bliver sendt ud af landet. Da han appellerede myndighedernes første afvisning i sidste uge, blev han indkvarteret på et hotel i lufthavnen, hvor han måtte vente i nogle dage, før en dommer gav grønt lys.

- I dag har jeg udøvet min ret under migrationslovens paragraf 133C til at afvise det visum, Mr. Novak Djokovic har haft, på det grundlag, at det var i offentlighedens interesse, siger Hawke.

Han tilføjer, at han, inden han har truffet beslutningen, nøje har gennemgået alle oplysninger, indenrigsministeriet, de australske grænsemyndigheder samt Djokovic selv har givet ham.

- Morrison-regeringen er meget dedikeret til at beskytte Australiens grænser, især i forhold til covid-19-pandemien, siger Alex Hawke.

Novak Djokovic, der har vundet Australian Open hele ni gange, regnes som en af tennissportens allerstørste stjerner nogensinde.

Det sker der nu

Det er sandsynligt, at Djokovic-lejrens appel vil blive lyn-behandlet. Det bliver af gode grunde ikke fredag, da det er aften i Melbourne i skrivende stund.

Men der er fra Djokovics side forhåbning om, at der vil ske en udvikling over weekenden – og dermed være afviklet senest søndag, så han kan træde ind i turneringen mandag, hvis vinden ellers blæser hans vej.

Omvendt går meldingerne down under også på, at Djokovic meget vel kan være på vej ud af landet, inden turneringen går i gang.

Det er ene og alene fordi ministeren vurderer, at det er i offentlighedens interesse, at han personligt kan gå ind og annullere Djokovics visum. Hvorvidt en domstol i Australien kan trumfe den beslutning, vides ikke i skrivende stund.

