Argentiner dukker Clara Tauson i Cleveland

Clara Tauson tabte søndag sin afgørende kvalifikationskamp til WTA-turneringen i amerikanske Cleveland.

Den 26-årige argentiner Nadia Podoroska, der er nummer i 69 i verden, vandt 6-3, 6-4 efter næsten to timers spil.

Tauson, der selv er nummer 92 på verdensranglisten, har dog stadig en fair chance for at komme med i hovedturneringen i WTA 250-turneringen, der fungerer som opvarmningsturnering til US Open.

To af de seks tabere i søndagens kvalifikationsfinaler kommer således med som såkaldt 'lucky loser'.

Serven fungerede ikke

Podorska har ligesom Tauson tidligere været en del højere placeret på verdensranglisten. For to år siden var hun nummer 36.

Modsat i lørdagens sejr over amerikanske Victoria Hu havde Tauson søndag ikke samme succes med at hente point i egen serv, og fire dobbeltfejl i første sæt hjalp hende heller ikke på vej.

Podorska brød danskeren tre gange, mens Tauson omvendt kun udnyttede en af sine seks breakbolde i første sæt.

I andet sæt havde begge spillere det meget svært i egen serv. Podorska servede sig på 1-0, men derefter gik de følgende fem partier til den modtagende spiller, inden Podorska holdt serv til 5-2.

Tauson viste stor fight og afværgede to matchbolde og holdt omsider serv i det følgende parti, ligesom hun afværgede en tredje matchbold og brød til 4-5. Slutteligt lukkede Podorska dog kampen med et rent brud til 6-4.

Samlet set vandt Tauson under halvdelen af pointene i egen serv, og Podorska vandt kun lige over halvdelen i sin serv.