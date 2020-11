Argentiner snupper sidste plads i herrernes sæsonfinale

Herrernes tennistour går på hæld, men der er dog stadig en af de største events at se frem til, når sæsonfinalen spilles fra på søndag i London.

Søndag vandt russeren Daniil Medvedev Masters 1000-turneringen i Paris, og her var det også sidste chance for at hente point til at bane sig vej til sæsonfinalen.

Selv om det blev til exit i kvartfinalen til netop Medvedev scorede argentineren Diego Schwartzman den sidste billet til sæsonfinalen, der tæller de otte bedste spillere.

Schwartzman sikrede sig niendepladsen, og da Roger Federer, nummer fem på listen, endnu ikke er klar efter sin skade, var det tilstrækkeligt for argentineren.

De øvrige deltagere - nævnt efter rangering på racelisten - er serberen Novak Djokovic, spanske Rafael Nadal, østrigeren Dominic Thiem, Medvedev, grækeren Stefanos Tsitsipas, tyske Alexander Zverev og Andrey Rublev fra Rusland.

De bliver delt op i to grupper med fire i hver, og de to bedste fra hver gruppe går så videre til semifinalerne. Finalen spilles søndag den 22. november.

Kvindernes sæsonfinale, WTA Finals, skulle have været afviklet i Kina fra 8. til 15. november, men er blevet aflyst på grund af coronapandemien.