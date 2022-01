ATP kalder Djokovic-sag ødelæggende på alle måder

De mandlige tennisspilleres organisation, ATP, mener, at hele sagen om Novak Djokovic' indrejseproblemer i Australien har været 'ødelæggende på alle måder'.

Det siger organisationen mandag i en udtalelse.

Udmeldingen kommer, efter at en dommer i Melbourne mandag omstødte den australske regerings beslutning om at annullere den serbiske verdensetters visum.

Afgørelsen har potentielt banet vejen for, at Djokovic alligevel kan deltage i grand slam-turneringen Australian Open, der begynder på mandag.

Det kræver dog, at Australiens immigrationsminister ikke udøver sin magt til at fratage Djokovic sit visum igen, hvilket bliver afgjort en af de kommende dage.

Hør Novak Djokovics familie tale om deres søns tilbageholdelse og senere løsladelse

ATP siger i udtalelsen, at man sympatiserer med Djokovic og den australske befolkning. Samtidig slår organisationen fast, at den har gjort alt, den kunne, for at hjælpe spillere med at undgå problemer ved indrejse i Australien forud for Australian Open.

- ATP anerkender helt og holdent det australske folks ofre siden begyndelse af coronapandemien og de strenge immigrationspolitikker, der er blevet indført i landet.

Om verdens nummer et på herresiden siger ATP:

- Det står klart, at Novak Djokovic troede, at han var blevet givet en medicinsk dispensation, der var nødvendig for at kunne opfylde indrejsebetingelserne.

- Begivenhederne op til mandagens retsmøde har været ødelæggende på alle måder. Blandt andet for Novaks velbefindende og forberedelser til Australian Open.

Omdrejningspunktet i sagen har været, at Djokovic ikke er vaccineret mod coronavirus, som det ellers er påkrævet for at rejse ind i Australien.

I udtalelsen fra ATP gør organisationen det klart, at man støtter op om vaccination af spillere.

- ATP anbefaler fortsat på det kraftigste vaccination af alle spillere på ATP touren, da vi mener, det er essentielt, hvis vores sport skal navigere under pandemien.

- Vi er opmuntrede over, at 97 af verdens 100 bedste spillere er blevet vaccineret frem mod Australian Open.

Djokovic har i sin karriere haft enorm succes i Australian Open. Han har vundet turneringen ni gange. Vinder han årets turnering, vil det samtidig være hans 21. grand slam-titel.

Det vil bringe ham alene i spidsen på listen over mandlige spillere med flest grand slam-titler i historien.