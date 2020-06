ATP og WTA genstarter tennissporten til august

Tennisfans kan godt begynde at glæde sig til august. Der starter såvel ATP Tour og WTA Tour op igen efter coronapausen.

De to organisationer for henholdsvis herrer og damer meddeler onsdag, at ATP Tour genstarter 14. august med Citi Open i Washington DC, mens WTA Tour genoptages 3. august i italienske Palermo.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Både ATP Tour og WTA Tour, som er de største turneringer inden for professionel tennis, har ligget stille siden midten af marts, da coronapandemien for alvor ramte især Europa og Nordamerika.

