Australian Open ændrer kurs: Peng Shuai-trøjer er tilladt

- Det er bare ynkeligt.

Sådan lød kritikken fra tennislegenden Martina Navratilova på Twitter, da det blev kendt, at tilskuere ved Australian Open med støttetrøjer til fordel for den forsvundne kinesiske tennisspiller Peng Shuai var blevet bedt om at tage dem af.

'Where is Peng Shuai?' stod der på T-shirts, som sikkerhedsfolk bad tilskuere om at fjerne.

Det affødte massiv kritik af turneringsledelsen, og nu har Australian Opens øverste chef, Craig Tiley, lagt en ny og mere lempelig kurs på området.

- Så længe de ikke kommer som en masse for at forstyrre, men bare er fredelige (er det tilladt, red.), lyder det fra Tiley ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det Australske Tennisforbund, der organiserer Australian Open, forsvarede i første omgang beslutningen om at konfiskere T-shirten med, at 'vi ikke tillader beklædning, bannere eller andet, der er kommercielt eller politisk'.

Det gav Navratilova dog ikke meget for. Den franske spiller Nicolas Mahut var også til tasterne på Twitter.

- Hvad foregår der!? Hvilket mangel på mod! Hvad nu, hvis I ikke havde kinesiske sponsorer?, skrev han i et tweet.

Ifølge Craig Tiley er der tale om misforståelser, fordi andre tilskuere var kommet til turneringen med store bannere og mere forstyrrende opførsel.

- Det hele har handlet mest om misforståelser hos nogle folk, som ikke er til stede her og ikke kender hele historien, siger han med henvisning til kritikken.

Peng Shuai blev i flere uger ikke set offentligt, efter at hun i november på et socialt medie i Kina beskyldte en tidligere kinesisk toppolitiker for at have begået seksuelle overgreb mod hende i flere år.

I december trak Peng Shuai beskyldningerne tilbage og sagde, at hun var blevet misforstået.

Men den forklaring gav WTA Tour, kvindernes førende tennistour, ikke noget for.

Forinden havde WTA aflyst alle sine turneringer i Kina i 2022 på grund af sagen og krævet en 'komplet' undersøgelse uden indblanding af de kinesiske myndigheder.

WTA har endnu ikke kunnet få lov til at møde den 35-årige Peng Shuai ansigt til ansigt og er ifølge BBC fortsat bekymret for hendes velbefindende og frihed i Kina.