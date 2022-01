Australian Open-debut: Rune kender alt til modstander

Tennistalentet Holger Rune er fortrøstningsfuld omkring sine chancer mod sydkoreanske Kwon Soonwoo i første runde af Australian Open.

Det siger den 18-årige dansker før kampen på mandag under et interview i grand slam-turneringens mediecenter.

- Jeg kender ham rigtig godt. Vi har trænet sammen mange gange og spillede en kamp mod hinanden i Marbella sidste år, hvor jeg tabte 7-6 i tredje sæt efter en meget tæt kamp.

- Men dengang var jeg også lidt mere grøn. Nu kender jeg mere til mit eget niveau og til ham, og jeg ved, hvordan jeg skal spille ham, siger Rune.

24-årige Kwon Soonwoo ligger nummer 53 på ATP's seneste verdensrangliste, mens Holger Rune ligger nummer 102.

Alligevel forventer danskeren et tæt opgør, da han mener, at sydkoreanerens spillestil passer godt til ham.

- Han spiller på en måde, så man som modstander får rytme, og det synes jeg er meget fedt. Det er altid dejligt at få rytme i ens spil, fordi så kan man bedre prøve at tage nogle chancer, når man ved, hvilke slag man får.

Kampen på mandag bliver Holger Runes første som seniorspiller ved Australian Open og hans bare anden grand slam-optræden i karrieren, efter at han sidste år fik grand slam-debut på seniorniveau ved US Open.

Trods den store begivenhed virker teenageren fra Gentofte dog temmelig afslappet omkring situationen.

I løbet af weekenden har en smilende Holger Rune således både kunnet ses tage billeder med fans og joke med sine kolleger på træningsanlægget i Melbourne.

Trods overskuddet ønsker danskeren, der er en af de lavest rangerede spillere ved Australian Open, dog ikke at spå om, hvor langt han kan nå i turneringen.

- Man kan jo ikke rigtig sige, at jeg er favorit til noget som helst. Så mit mål er egentlig at gøre det så svært som muligt for mine modstandere på hvert point, så de skal lide for at slå mig.

- Kan jeg det, så tror jeg, at det bliver svært for dem at møde mig, siger han.

Holger Rune og Kwon Soonwoos kamp er sat til at blive afviklet mandag klokken 11.00 lokal tid. Dermed kan man forvente kampstart klokken 01.00 natten til mandag dansk tid.