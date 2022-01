Australian Open-mester trækker sig op til titelforsvar

Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka, der er forsvarende mester i Australian Open, måtte lørdag trække sig fra sin semifinale i opvarmningsturneringen Melbourne Summer Set.

Osaka, der tidligere har ligget nummer et på kvindernes verdensrangliste, skulle møde russeren Veronika Kudermetova, men valgte på grund af en skade ikke at møde op.

- Jeg har haft det sjovt med at spille her i Melbourne, men jeg har desværre en skade i maven, så jeg har brug for at hvile og forberede mig til Australian Open, siger Osaka i en meddelelse fra Australian Open på Twitter.

Osaka, der ikke har været i kamp siden sensommerens US Open, har undervejs i opvarmningsturneringen spillet blændende tennis, og hun har meldt sig ind blandt de største favoritter i årets første grand slam-turnering.

Den 24-årige Osaka havde et kaotisk 2021, som hun indledte på flotteste vis ved at vinde Australian Open, efter at hun også havde vundet den sidste grand slam-turnering i 2020, nemlig US Open.

Senere i 2021 kom hun dog i fokus for noget helt andet, da hun trak sig efter første runde af French Open for at slippe for de obligatoriske pressemøder.

Derefter meldte hun også afbud fra Wimbledon.

Osaka kunne lørdag have spillet sig i lidt af en drømmefinale mod Simona Halep, der tidligere har vundet French Open og Wimbledon, men nu bliver det altså Kudermetova, der søndag skal møde den tidligere rumænske verdensetter.