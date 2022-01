Australian Open udelukker fans

Det bliver med et halveret publikum, at grand slam-turneringen Australian Open løber af stablen mandag.

Det oplyser delstaten Victoria i en pressemeddelelse.

Årsagen er spredningen af coronavirus, der siden midten af december har løbet løbsk i delstaten, hvor Australian Open spilles i hovedstaden, Melbourne.

Med halveringen af publikum kan fans, spillere og ansatte se frem til en coronasikker turnering, siger delstatens fungerende sportsminister, Jaala Pulford.

- Melbourne Park er det bedste sted i verden at se tennis, og tusindvis af tilskuere vil fra mandag kunne opleve den ikoniske Australian Open, siger hun i pressemeddelelsen.

Læs også: Vanvittige billeder: Stjernens mareridt

Australian Open er en af de største turneringer i verden og er en af de fire grand slam-turneringer.

I 2020 slog hele 812.714 tilskuere vejen forbi Melbourne for at se tennisstjernerne kæmpe om titlerne.

I pressemeddelelsen fremgår det også, at der bliver indført krav om mundbind.

Det skal bæres af fans under hele turneringen, på nær når der spises eller drikkes.

Den store turnering i Melbourne har i løbet af de seneste dage fået masser af mediebevågenhed.

Læs også: Se billederne: Vidste, at han var smittet

Snarere end turneringen selv er det dog verdensetteren hos mændene, Novak Djokovic, der er løbet med overskrifterne.

Serberen, der ikke er vaccineret mod covid-19, fik afvist sit indrejsevisum, da han ankom til Melbourne for en uge siden, men siden har en dommer omstødt grænsepolitiets beslutning.

Det er dog stadig uvist, om han kommer til at deltage i Australian Open, som han har vundet tre år i træk, fordi den australske immigrationsminister har mulighed for at annullere hans visum.

Det forventes, at der bliver truffet en afgørelse vedrørende Djokovic torsdag. .