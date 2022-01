Australsk minister afviser kritik: Djokovic holdes ikke fanget

Australiens indenrigsminister, Karen Andrews, har fredag set sig nødsaget til at afvise, at tennisstjernen Novak Djokovic bliver holdt fanget i landet.

Det sker, efter at serberens forældre har beskyldt den australske regering for at holde deres søn i 'fangenskab', i forbindelse med at Djokovic onsdag blev nægtet indrejse i Australien og bedt om at forlade landet kort før Australian Open.

Djokovic var ellers på forhånd blevet tildelt en medicinsk dispensation af Tennis Australia og delstaten Victoria, så han kunne deltage i grand slam-turneringen uden at være vaccineret mod coronavirus.

Men det var ikke nok for Australiens grænsepoliti, der annullerede hans visum ved ankomst, fordi serberen ikke kunne bevise, at han 'opfylder kravene for at rejse ind i landet'.

Verdensetteren i herretennis har siden opholdt sig på et karantænehotel i Melbourne. Her venter han på at få en ankesag behandlet, hvilket tidligst sker mandag.

Men han er altså fri til at forlade landet i mellemtiden, siger indenrigsminister Karen Andrews.

- Hr. Djokovic bliver ikke holdt fanget i Australien. Han er fri til at forlade landet, når han ønsker at gøre det, og grænsepolitiet vil faktisk hjælpe ham med det, siger Andrews fredag til det australske medie ABC News.

Man skal være vaccineret for at rejse ind i Australien eller have en særlig grund til ikke at være det. Djokovic har gennem flere måneder ikke ønsket at dele sin vaccinestatus, og han har tidligere udtalt sig kritisk om coronavaccinerne.

Sagen har skabt stor virak i Australien, hvor flere australiere i første omgang mente, at serberen havde fået særbehandling.

Omvendt mener kritikere, at premierminister Scott Morrisson med et valg rundt om hjørnet forsøger at score nogle billige point ved at virke hård over for coronaregelbrydere, på et tidspunkt hvor Australien dagligt registrerer nye smitterekorder.

Dette har regeringen dog afvist.