Australsk regering afviser Djokovic-forklaring

Australiens regering afviser inden mandagens høring at have givet Novak Djokovic forsikring om dispensation

Skæbnetimen nærmer sig for tennisstjernen Novak Djokovic i Melbourne.

Når klokken slår 24 i Danmark søndag aften, begynder en høring, der skal munde ud i afklaring for serberen: Får han lov at blive i Australien for at deltage i Australian Open, eller bliver han sendt hjem på grund af ugyldigt indrejsevisum?

Djokovic fik inddraget sit visum ved ankomsten til Australien sent onsdag aften og har siden opholdt sig på et karantænehotel.

Djokovic rejste til Australien i den tro, at han havde fået dispensation fra at være vaccineret, som ellers er påkrævet for at rejse ind i landet. Ifølge hans advokater havde han fået dispensation på baggrund af, at han var smittet med coronavirus i midten af december.

Men det afviser den australske regering søndag.

- Den australske regering har ikke givet Djokovic en forsikring om medicinsk dispensation, siger regeringens advokater ifølge nyhedsbureauet Reuters forud for mandagens høring.

Australiens premierminister Scott Morrison sagde onsdag, at Djokovic ville sat på det næste fly hjem, hvis ikke hans dokumentation var på plads.

Djokovics advokater argumenterer for, at han af australske myndigheder havde fået tilsagn om, at han opfyldte kravene for indrejse, men søndag lyder det fra regeringen, at en endelig verificering af hans visum først ville ske ved ankomsten.

Serbiske tennisfans har samlet sig foran karantænehotellet, hvor Novak Djokovic har været spærret inde i de seneste dage. Foto: Loren Elliott/Reuters

Regeringen anfægter desuden Djokovics krav om dispensation fra vaccination på baggrund af coronasmitte i december.

- Der er intet, der tyder på, at ansøgeren havde 'akut alvorlig medicinsk sygdom' i december 2021. Alt, han har sagt, er, at han blev testet positiv for covid-19, lyder det fra regeringen.

Det var først lørdag, at Djokovics advokater fortalte, at en positiv coronatest fra den 16. december dannede grundlaget for verdensetterens dispensation.

Uanset hvad dommeren kommer frem til efter høringen, har parterne mulighed for at appellere dommen, skriver AFP. Dermed kan sagen trække yderligere ud. Australian Open begynder næste mandag, 17. januar.