Australsk stjerne er coronasmittet og grand slam-tvivlsom

Den australske tennisstjerne Nick Kyrgios risikerer at misse det forestående Australian Open, der begynder om en uge.

Mandag fortæller Kyrgios, at han er blevet testet positiv for coronavirus, hvilket gør ham tvivlsom til grand slam-turneringen.

Kyrgios skulle i denne uge have deltaget i opvarmningsturneringen Sydney Classic, men han trak sig kort inden kampen mod italienske Fabio Fognini.

- Hej alle sammen, jeg vil bare være åben og transparent. Grunden til at jeg har været nødt til at trække mig i Sydney er, at jeg er testet positiv for covid, oplyser Kyrgios på Instagram.

- Jeg føler mig rask lige nu og uden symptomer. Hvis alt går vel, ses vi ved Australian Open, tilføjer han.

Kyrgios er dumpet ned som nummer 114 på verdensranglisten, men bredt set anses han stadig som Australiens bedste spiller.

Han er kendt som en kontroversiel spiller, men stilen har også gjort ham til en publikumsmagnet.

Kyrgios, der på grund af en skade ikke har spillet siden september, er aldrig nået længere end til kvartfinalen i grand slam-regi, og det er altså uvist, om han får muligheden for at forbedre statistikken i Australien i denne omgang.