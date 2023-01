Av av: Slagter Holgers bøddel

Novak Djokovic er bare to sejre fra at vinde sin tiende titel i Australian Open. Onsdag vandt han sin kvartfinale mod den femteseedede russer, Andrey Rublev, med de overbevisende cifre 6-1, 6-2, 6-4.

Rublev slog i fjerde runde Holger Rune i et drama over fem sæt, men i kvartfinalen var han chanceløs.

Det var syvende gang, at Rublev var i kvartfinalen i en grand slam-kvartfinale, og han har endnu til gode at spille sig i semifinalen.

Onsdagens cifre lyder voldsomme, men faktisk spillede Rublev i perioder fint og viste prøver på sit repertoire, særligt i første sæt.

Foto: William West/Ritzau Scanpix

Foto: William West/Ritzau Scanpix

Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Russerens problem var blot, at Djokovic ramte et nærmest umenneskeligt niveau fra baglinjen, og der skulle utroligt meget til for at vinde bolde nok til at sætte partier sammen for Rublev.

Når Rublev endelig spillede sig frem til breakbolde, afviste Djokovic dem lige så hurtigt med en stærk serv eller utagelige vindere.

Rublev kunne da heller ikke holde serberen fra fadet i egen serv, og så måtte cifrene blive grumme.

Som kampen skred frem, mistede Rublev efterhånden modet, og så var klasseforskellen endnu mere slående.

I tredje sæt brød Djokovic til 1-0, og derfra cruisede han sejren hjem efter to timers spil.

I semifinalen på fredag skal Djokovic møde amerikaneren Tommy Paul, der tidligere onsdag slog landsmanden Ben Shelton i kvartfinalen.

Djokovic har ikke tabt en kamp i Australian Open siden 2018. Han har vundet sine seneste 26 kampe i Melbourne.