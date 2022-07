Av, Holger: Taber syvende kamp i træk

Det begyndte så godt, men tennisspilleren Holger Rune må konstatere, at han ikke formåede at bryde sin dårlige stime, da han onsdag trådte ind i ottendedelsfinalerne ved grusturneringen Croatia Open i Umag.

Den 19-årige dansker tabte med cifrene 6-3, 3-6, 2-6 til spanieren Bernabe Zapata Miralles, som er verdensranglistens nummer 82.

Holger Rune skulle i kampen i Kroatien forsøge at bryde en statistik på seks nederlag på stribe, siden han tidligere i år først tabte i kvartfinalen ved grand slam-turneringen French Open i Paris.

Den tredjeseedede dansker, der er verdens nummer 27 og var oversidder i første runde i Umag, havde vundet det hidtil eneste indbyrdes opgør mod Bernabe Zapata Miralles, en kamp som blev spillet indendørs med hardcourt som underlag.

I den kamp, som blev spillet i Metz sidste år, vandt Holger Rune 6-0, 6-0, men det hører med til historien, at spanieren var plaget af en skade undervejs i den kamp.

Så let gik det ikke onsdag i Umag. Men Holger Rune kom alligevel blæsende fra start. Han vandt de første ti dueller i kampen, inden han lavede en dobbeltfejl.

Holger Rune tabte onsdag aften for syvende kamp i træk. (Arkivfoto) Foto: Frank Molter/Ritzau Scanpix

Det skaffede blandt andet danskeren et rent servegennembrud til 2-0.

Først i kampens fjerde parti fik Bernabe Zapata Miralles vundet en duel med egen ketsjer. Det lykkedes ham at sikre sig partiet og reducere til 1-3.

Holger Rune havde et godt overtag i spillet med baghånden, og foran 4-1 havde han to breakbolde. Men spanieren undgik endnu et servegennembrud.

I det efterfølgende parti kom danskeren for første gang i problemer i egen serv, da han var nede med en breakbold. Men Holger Rune vandt tre dueller i træk og sikrede en 5-2-føring.

Heriblandt med en veltimet stopbold, som Bernabe Zapata Miralles ikke kunne nå frem til, og det fik den 25-årige spanier til frustreret at kaste ketsjeren ned i det røde grus.

Han befandt sig ikke godt, når spillet foregik ved nettet, men foretrak at holde sig ved baglinjen.

Foran 5-3 sikrede Holger Rune sig to sætbolde, og på den første leverede han et servees på en andenserv.

Danskeren så ud til at gentage kunststykket fra første sæt, da han i andet sæts første parti bragte sig foran 40-0 i modstanderens serv. Men Bernabe Zapata Miralles afværgede alle tre breakbolde og siden yderligere én i partiet, som han vandt.

Spanieren tiltvang sig en breakbold foran 3-2 i andet sæt, men Holger Rune afværgede og fik udlignet.

Bernabe Zapata Miralles havde imidlertid bidt sig fast, og efter en dobbeltfejl af Holger Rune brød spanieren til 5-3, hvorefter han sikkert servede sættet i hus.

Spanieren fortsatte med at have overtaget i tredje sæt, hvor han med to servegennembrud bragte sig foran 3-0.

Holger Rune vandt herefter to partier i træk, men det var en stakket frist, og danskeren led endnu et nederlag.

