Azarenka udraderer belgier og er klar til storkamp mod Williams

Hviderussiske Victoria Azarenka er klar til semifinalen i grand slam-turneringen US Open.

Med en sejr på 6-1, 6-0 strøg hun natten til torsdag dansk tid forbi 16.-seedede belgiske Elise Mertens, som ikke kunne stille meget op.

Kun en time og 13 minutter tog kvartfinalekampen således.

I semifinalen venter amerikanske Serena Williams, og det bliver dermed to tidligere verdensettere, som tørner sammen.

- Det kan ikke blive meget bedre, sagde Azarenka på banen efter kampen mod Mertens.

- Jeg glæder mig så meget til det her, for Serena er både en ven og en stor mester.

Den normalt solide Elise Mertens var chanceløs mod Azarenka, der lod til at nyde hvert sekund af kampen.

Flere gange under sidebytte kunne man se 31-årige Azarenka smile og bevæge sit hoved i takt med musikken i det stort set tomme stadion.

Da Mertens på matchbolden sendte en baghånd i nettet, var Azarenkas første grand slam-semifinale siden 2013 en realitet.

At hviderusseren var i god form inden US Open, stod allerede klart, da hun vandt Western & Southern Open for lidt over en uge siden.

Men Azarenkas vej tilbage til toppen har været alt andet end lige, siden hun i 2012 og 2013 vandt Australian Open to gange, i perioder lå nummer et i verden og jævnligt var at finde blandt de bedste fire i grand slam-turneringerne.

De efterfølgende år gled hun ned ad ranglisterne, og i 2017 gik Azarenka glip af det meste af tennissæsonen på grund af en strid om forældremyndigheden til sin søn.

Det år sluttede hun som nummer 208 i verden.

Selv om Azarenka lader til at være ovenpå igen, venter en enorm opgave i den kommende kamp mod Serena Williams.

Amerikaneren er på jagt efter sin 24. grand slam-titel i single, hvilket vil være en tangering af Margaret Courts rekord, og Williams har vundet 18 af de to spilleres 22 møder.

Begge forsøger de i øvrigt at vinde deres første grand slam-turnering efter at være blevet mødre.

