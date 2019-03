Bad boy kortslutter fuldstændig: Han er en skændsel!

Australske Nick Kyrgios løb endnu en gang med overskrifterne lørdag, da den kontroversielle tennisspiller tabte første runde i herrernes double sammen med sin amerikanske makker Taylor Fritz.

Duoen var med på et wildcard, men måtte se sig slået i første kamp af portugisiske Joao Sousa og argentinske Guido Pella. Og det blev for meget for 23-årige Kyrgios, der pt. er nummer 33 i verden.

Som det kan ses videoen øverst i artiklen, var Nick Kyrgios rasende over dommerkendelserne kampen igennem. Australieren nåede kun lige at sige tak for kampen til modstanderne, inden han gik direkte mod dommeren, mens han pegede og råbte.

- Hvad er der galt med dig? Du er en skændsel. Du er en fucking skændsel, citerer engelske Mirror ham for at sige på videoen, inden han hamrede ketcheren i jorden.

Efterfølgende vendte han sig mod publikum for at få opbakning.

- Synes I, det er i orden? Ja eller nej?

- Bare svar mig. Han er en skændsel. Jeg kommer ud og giver 100 procent, og så skal jeg kæmpe med idioter som ham. Bliver han straffet for sine fejl? Det er noget lort, mand.

Nick Kyrgios er fortsat med i mændenes single-turnering, hvor han natten til mandag mødte serbiske Dujan Lajovic. En kamp han vandt.

Det er som nævnt ikke første gang, Nick Kyrgios går en anelse over stregen. For ni måneder siden skabte han sig således også i forbindelse med en kamp, som man kan se her: Se også: Tennisstjerne forarger med onani-scene på live-tv

Se også: Tennis-hystade vækker opsigt med følelsesladet hilsen

Brøndby-legenden Uche: Det laver han nu