Bagsiden af medaljen: I kamp mod hån og jantelov

Se også: Wozniackis vilde karriere i billeder

Hun har været beundret og fulgt i sene nattetimer på tv-skærmen af mange danskere. Men Caroline Wozniacki har i den grad også været genstand for kritik – ja, næsten lagt for had og hånet – af visse kredse i hendes fædreland.

Det sidste er som regel sket bag en computerskærms anonyme lys, og hun har selvfølgelig ikke kunnet undgå at bemærke det.

I den tidlige fase af hendes karriere gik det hende på, og hun havde uendeligt svært ved at forstå det. For hun følte, at hun altid prøvede at opføre sig korrekt og gjorde meget for at stille mange tilpas.

De senere år har temaet i højere grad affødt skuldertræk fra hendes side, mens hendes far, Piotr Wozniacki, for nylig gav sine frustrationer luft:

- Caroline har mødt meget ondskabsfuldt svineri, og jeg er stolt over, at hun har kunnet tackle det uden at blive bitter. Måske vil folk en dag forstå, hvor meget hun har ofret og præsteret, og hvor stolt hun hver uge har været over at repræsentere Danmark.

Det med graden af hendes danskhed, satte også Caroline selv for nylig ord på.

- Det kan jeg bare grine af. Jeg er født og opvokset i Danmark, så jeg ved ikke, hvor meget mere dansk man kan blive.

- Jeg repræsenterer Danmark hver dag og hver uge, hvor Dannebrog står ud for mit navn. Det er helt sikkert noget, jeg er stolt af, og for mig var det en kæmpe ære at bære fanen ind til OL i Rio, lød det med adresse til endnu et kritikpunkt.

Caroline Wozniacki har kaldt sit hverv som fanebærer ved OL i Rio for et af sin karrieres absolutte højdepunkter. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

Ved samme lejlighed fortalte hun, hvordan hun i udlandet praler af danske virksomheder og produkter, ligesom David Lee må høre meget om danske værdier og traditioner. Til det sidste hører hygge, der for hendes vedkommende meget handler om tændte stearinlys og slikskålen stående fremme.

- Danskerne passer godt på hinanden, og de fleste har det godt. Det, at man kan komme på hospitalet, og at alle får en uddannelse. Den slags har man tit problemer med i udlandet, hvor det koster mange penge. Det er jeg ret stolt af at fortælle om.

Caroline Wozniacki har altid haft svært ved at forstå den hjemlige skepsis overfor hende, for selv repræsenterer hun Danmark med stolthed. Foto: Finn Frandsen

Den Odense-fødte pige slår sig næppe fast ned i Danmark, men hun har hyppig Facetime-kontakt med sin bror Patrik, hans kone og deres lille søn, Nicolas, ligesom hun i Danmark har et par nære veninder i Pauline Laudrup og Anne-Sofie Melskens Staberg.

På den sportslige front har hun for længst opgivet af argumentere, men hun lagde ikke skjul på, at det passede hende særdeles fint at lukke munden på kritikere af hendes manglende grand slam.

Caroline Wozniackis karriere på 82 sekunder. Derfor er hun den største danske tennisspiller nogensinde. Redigering: Kristian Hansen

Vemodig Piotr: 'Det bliver specielt'

Du er den største!

Stem her: Er Caroline Danmarks største nogensinde?

Carolines vej mod stjernerne: Fra bøjlepige til kæmpe-brand