Ballade i verdenstoppen: - Ingen særregler til ham

Der er ballade i tennistoppen.

Verdens bedste tennisspillere er uenige om, hvorvidt man kan tvinge dem alle til at blive vaccineret mod corona.

Verdensetteren Novad Djokovic sprang i slutningen af april ud som vaccine-modstander.

- Jeg ønsker ikke at blive tvunget til at blive vaccineret for at kunne rejse, sagde den serbiske hardhitter, og det har nu fået en af hans værste konkurrenter til at reagere.

For laver ATP, organisationen for mandlige professionelle tennisspillere, en regel om, at alle på touren skal vaccineres, gælder det også Djokovic.

Det mener verdensranglistens nummer to, Rafael Nadal

- Hvis ATP-touren kræver en vaccination for at beskytte alle, så må Djokovic også blive vaccineret, hvis han fortsat ønsker at spille tennis på højeste niveau. Nøjagtig ligesom mig. Det må gælde for alle, siger den spanske tennisstjerne ifølge Blick til La Voz de Galicia.

ATP-tourens regler bør gælde for alle, mener spanske Rafael Nadal. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Der findes fortsat ingen vaccine mod coronavirussen, men forskere verden over arbejder på højtryk.

Når på det et tidspunkt forhåbentlig lykkes at lave en vaccine, forventer Djokovic, at det bliver obligatorisk for tennisspillere at skulle lade sig vaccinere.

- Så må jeg træffe en afgørelse. Om disse holdninger på et tidspunkt ændrer sig, kan jeg ikke vide, har verdensranglistens nummer et sagt.

Rafael Nadal begrunder sin holdning med, at der også er en lang andre regler for spillerne på ATP-touren - for eksempel hvad angår brugen af medicin.

- I sidste ende handler det ganske enkelt om at følge reglerne, siger Nadal.

ATP har ikke offentligt taget stilling til vaccine-spørgsmålet. Tennissporten ligger som følge af coronakrisen stille foreløbig frem til 13. juli.

