Bange for sin far

Tennisstjernen Bernard Tomic fortæller i et nyligt interview, at han den dag i dag fortsat frygter sin far

Selvom man er 29 år og professionel tennisstjerne, kan farmand stadig være uhyggelig. I hvert fald, hvis navnet er Bernard Tomic.

Forud for Australien Open fortæller tennisstjernen i et interview med programmet 'A Current Affair', der nu er blevet udgivet af News Australia, om frygten for sin far.

- Jeg er stadig bange for ham, fortæller 29-årige Tomic i det australske program.

- Han kastede bolde, ketsjere og den slags efter mig, da jeg var yngre. Han var en skør mand.

Faderen, der hedder John, har altid været en del af Tomics udvikling som tennisspiller. John valgte også at hive sin søn ud af skolen, da han var 13 år for udelukkende at fokusere på sporten.

Det viste sig at give pote, for i en alder af blot 14 år vandt Tomic Australian Open samt US Open for juniorer. Ligeledes scorede han en kæmpe sponsoraftale med selveste Nike.

Tomic sigter efter at ramme sit topniveau igen. Foto: Andy Brownbill/AP Photo/Ritzau Scanpix

Men sidenhen er karrieren gået ned ad bakke for stjernen, der af mange var udset til at blive blandt verdens bedste tennisspillere.

Fra at være i top-20 i verden tilbage i 2016 befinder Tomic sig i skrivende stund på 257.-pladsen.

Den tyskfødte stjerne kæmper med at få karrieren tilbage på rette spor, og her har hans far vist sig fra sin bedre side.

- Han er en god mand, og han har et godt hjerte. Han støtter mig stadig og motiverer mig.

Bernard Tomic har fire karrieretitler. Derudover har han optrådt i Australian Open, Wimbledon samt US Open.