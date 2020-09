Banket af stortalent

Se også: Stjernen anklaget: 30 skræk-fotos fundet

Efter et sensationelt comeback i første runde af US Open havde skotske Andy Murray ikke mere at skyde med i anden runde.

Således blev han tidligt fredag morgen sendt ud af grand slam-turneringen med et klart nederlag på 2-6, 3-6, 4-6 mod stortalentet Felix Auger-Aliassime.

33-årige Murray, der i januar i år for anden gang gennemgik en hofteoperation, var slet og ret overmatchet af den 20-årige canadier.

Auger-Aliassime har længe været udpeget som et af sportens helt store talenter, og det lykkedes ham helt at holde Murray fra breakbolde.

- Det hele begynder at hænge sammen, sagde Auger-Aliassime efter kampen ifølge The Guardian.

- Vi har været væk fra tennis i fem måneder, og jeg har arbejdet meget på det hele. Alt det, som jeg har arbejdet på - min rytme, mit boldopkast - det hele begyndte at hænge sammen.

I første runde leverede Murray et comeback af allerhøjeste kaliber, da han slog Japans Yoshihito Nishioka med 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-4 efter at have været nede med to sæt.

Men mod den bevægelige og kraftfulde unge canadier kunne Murray ikke stille noget op.

Efter en tennislektion på cirka to timer og ti minutter var det ovre.

I næste runde møder Felix Auger-Aliassime enten britiske Dan Evans eller franske Corentin Moutet.

US Open var skadesplagede Murrays første singleoptræden ved en grand slam-turnering siden Australian Open i 2019.

Dengang regnede mange med et karrierestop for Murray, efter at han under et tårevædet pressemøde fortalte, at hans fremtid var uvis.

Kort efter tabte han tydeligt påvirket af smerter en dramatisk kamp i fem sæt i første runde af Australian Open til spanske Roberto Bautista Agut.

Men hofteoperationen, hvor han fik indsat en metalhofte, har forlænget den dobbelte OL-guldvinder og tredobbelte grand slam-vinders karriere.

Serena Williams i kamp

Tennisstjernen Serena Williams har sat næsen op efter en 24. grand slam-triumf, og håbet lever fortsat for den 38-årige amerikaner, som er videre til tredje runde i grand slam-turneringen US Open.

Det står klart, efter at tredjeseedede Williams natten til fredag slog russiske Margarita Gasparyan 6-2, 6-4.

Williams, som aktuelt ligger nummer otte i verden, var storfavorit inden kampen mod den russiske nummer 117.

Og selv om russeren bed fra sig, var 26-årige Gasparyan aldrig rigtig i nærheden af at vinde.

Første sæt tog omkring 35 minutter, og det vandt Williams uden den store slinger i valsen.

Men i andet sæt var der mere kamp om det.

Her brød de to spillere hinandens server frem og tilbage, og ved 4-4 så det helt åbent ud, da Serena Williams skulle serve.

Til at begynde med lignede det et sikkert Williams-parti, da hun bragte sig på 40-0, men pludselig fulgte Gasparyan overraskende godt med i duellerne og fik fremtvunget en breakbold i nøglepartiet.

Med mundbind går Serena Williams fra banen efter tosætssejren mod russiske Margarita Gasparyan. Foto: Robert Deutsch/Ritzau Scanpix

Serena Williams holdt dog fast, og efter flere 'come on'-råb og solid fight lykkedes det amerikaneren at komme på 5-4.

Herefter var det Gasparyans tur til at holde nerverne i ro i egen serv.

Men da viste forskellen i erfaring sig udslagsgivende. Efter et par amerikanske vindere og nogle uprovokerede russiske fejl havde Williams således vundet sættet 6-4 og dermed kampen.

Nu kan Williams se frem til en kamp i tredje runde mod landsmanden Sloane Stephens, der i 2017 vandt US Open.

I de øvrige kampe hos kvinderne natten til fredag røg 9.-seedede britiske Johanna Konta noget overraskende ud til useedede rumænske Sorona Cirstea.

Imens fortsatte de gode amerikanske takter, da Madison Keys sikkert slog spanske Aliona Bolsova i to sæt, og Australian Open-mesteren Sofia Kenin slog canadiske Leylah Fernandez 6-4, 6-3.

I tredje runde skal Kenin møde tunesiske Ons Jabeur, som var den sidste modstander i Caroline Wozniackis tenniskarriere.

