Barsk sæsonåbner for Clara

Ikke uventet bliver starten på sæsonen hård for Clara Tauson. For, som hendes far, Søren Tauson, bemærker det, er der udelukkende ’virkelig gode spillere’ med i kvalifikationen til Australian Open.

Den indledes i morgen i Dubai med danskeren på banen, og modstanderen er 9. seedede Katarina Zavatska. Den 20-årige ukrainer er verdens nummer 118.

Det betyder, at Clara Tauson har revanche til gode, for hun tabte i april 2019 til Zavatska på gruset i Wiesbaden i tre sæt.

- Hun er en spiller, vi har særlig respekt for, for hun er en meget bevægelig og stærk fighter, beskriver Søren Tauson.

Hans datter skal vinde tre kampe for at komme med flyet videre til hovedturneringen i Melbourne, og en sejr vil sende hende op mod enten Jani Reka-Luca fra Ungarn, som er verdens nummer 206 eller Ankita Raina, Indien, nummer 180.

En tredje runde og dermed kval-finale kunne blive mod slovakken Kristina Kucova, der er verdens nummer 147 og seedet som nummer 31. Også her vil Tauson have revanche til gode efter et nederlag i tre sæt i Prag i september.

Clara Tauson, der helt aktuelt er nummer 152, var få point fra selv at blive seedet, hvilket kunne have givet hende en lidt mere nådig lodtrækning.

Clara Tauson vandt Australian Open som junior forrige år og debuterede flot som senior i grand slam-sammenhæng i Paris i efteråret.

Hun kan forventes på banen cirke klokken 13, dansk tid.

