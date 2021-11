Barsk virkelighed venter Federer

'Barske realiteter' venter Roger Federer, når han vender tilbage til ATP Touren i løbet af 2022, spår den syvdobbelte Grand Slam-mester Mats Wilander.

I sidste uge fortalte den 40-årige schweizer lokale medier, at han næppe blev klar til comeback før sommer efter tre knæoperationer siden 2020.

Og han ville være ekstremt overrasket, hvis han nåede Wimbledon.

Planen for Federer er at genoptage løbetræning i januar og entrere træningsbanerne i marts eller april.

- Jeg tror, det er muligt for ham at vende tilbage, siger Mats Wilander til Eurosport ifølge Reuters.

- For mig er det større problem, at de her gutter er ved at blive rigtig, rigtig gode. Alexander Zverev og Daniil Medvedev er dem, som presser på bagfra, og de spiller enorme mængder tennis.

- Selvfølgelig har Federer sin serv, men hvor potent et våben er Roger Federers serv sammenlignet med eksempelvis Zverev eller Medvedevs? Jeg tror, at der venter nogle barske realiteter, siger Wilander.

40-årige Federer vandt senest en Grand Slam i 2018 i Australien. Totalen lyder på 20; samme antal som 35-årige Rafael Nadal og 34-årige Novak Djokovic.

Mats Wilander tvivler på, at Roger Federer har en chance for at udbygge den statistik.

- Jeg tror ikke, at Roger Federer kommer til at spille mange kampe på touren. Han ved, at han stadig har chancen for at vinde - måske ikke en Grand Slam, måske ikke en finale. Jeg tror, at det er værd for ham at vende tilbage på sin egen måde.

- Men jeg tror ikke, han finder ud af det, før han spiller en to-tre sætter mod typer som Zverev og Medvedev.