Barty knuser amerikaner og sætter muligt hattrick op

Ashleigh Barty har ikke givet meget spænding til hjemmepublikummet i Melbourne under årets Australian Open. Australieren har udraderet samtlige fem modstandere på sin vej til semifinalen.

Tirsdag formiddag dansk tid var turen kommet til amerikaneren Jessica Pegula. Hun fik ikke et ben til jorden, da topseedede Barty fejede gulv med hende, uddelte sit andet æg i turneringen og vandt med 6-2, 6-0.

- Det var en solid indsats. Jeg havde det virkelig sjovt derude, lød det i interviewet på banen efter kampen fra publikumsfavoritten.

I sine fem kampe har den suveræne australier blot afgivet 17 partier til modstanderne.

Hun skal i semifinalen op mod amerikanske Madison Keys. Det giver Barty muligheden for et amerikansk hattrick. Før Pegula blev Amanda Anisimova nedlagt af Barty, som altså kan nedlægge den tredje amerikaner på stribe.

Opgøret mod Pegula blev hurtigt drænet for spænding. Barty brød den 27-årige modstander i kampens første parti.

Det blev til endnu et break på vej mod sætsejren på 6-2.

Andet sæt blev endnu mere ensidigt. Pegula vandt blot 14 bolde i sættet og måtte notere et indkasseret æg på cv'et.

Ashleigh Barty vandt sidste år Wimbledon og i 2019 French Open. Men i hjemlandets grand slam-turnering er semifinalepladsen fra 2020 stadig den bedste placering for den 25-årige spiller.

Hun føler dog, at hun står med gode kort på hånden for at overgå den præstation i år.

- Jeg er vokset som person og som spiller (siden 2020). Jeg er en langt mere komplet spiller nu, lyder det fra Barty.

De to øvrige semifinalister findes natten til onsdag dansk tid. Clara Tausons overkvinde Danielle Collins og Alizé Cornet mødes i den ene kvartfinale, mens Iga Swiatek og Kaia Kanepi mødes i den anden.