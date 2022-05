Becker slipper ud af skræk-fængsel

Boris Becker så ud til at tage det helt store styrt i afgrunden efter hans lange fængselsstraf blev henlagt til skrækfængslet Wandsworth.

Den tredobbelte Wimbledon-vinder blev straks efter domsafsigelsen ført til det brutale fængsel.

Wandsworth er kendt for barske vagter og et hårdt miljø, hvor vold og narko hører til hverdagen.

- Der er ingen VIP-behandling til kendte. Cellerne er minimale og designet til én indsat, men der er altid to i hver celle, fortæller dokumentarfilmskaberen Chris Atkins om livet i Wandsworth.

Efter lidt mere end tre uger i de barske omgivelser får Boris Becker nu lidt lettere ved livet bag murene.

Han er nu blevet flyttet til Huntercombe-fængslet, bekræfter hans advokat Christian-Oliver Moser over for flere tyske medier.

Huntercombe betegnes som et kategori C-fængsel i England. Det betyder, at sikkerheden er knapt så striks, og fangernes muligheder er bedre.

Det er således muligt at studere og dyrke fitness og andet sport i Huntercombe.

Fængslet er primært beregnet på udlændinge og bliver oftest brugt til personer, der afventer udvisning.

Boris Becker blev i slutningen af april idømt to et halvt års fængsel for at have skjult værdier i forbindelse med sin personlige konkurs.