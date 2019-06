Bedre end Nadal: Djokovic skriver French Open-historie

Novak Djokovic er den første mandlige tennisspiller til at nå blandt de otte bedste i French Open i ti sæsoner i træk.

Mandag eftermiddag vandt den serbiske verdensetter med 6-3, 6-2, 6-2 over tyske Jan-Lennard Struff og er videre til kvartfinalen i grand slam-turneringen.

Det er 13. gang i alt, at 32-årige Djokovic når det stadie i Paris.

Med sejren har Djokovic fortsat chancen for at blive forsvarende mester i alle fire grand slam-turneringer på samme tid. Det har han præsteret en gang tidligere i karrieren.

Kun den australske tennislegende Rod Laver har været forsvarende mester i alle fire grand slam-turneringer to gange. Det skete tilmed for Laver i samme kalenderår - i 1962 og 1969.

I mandagens kamp var der klasseforskel fra start til slut, og Struff, der er nummer 45 i verden, virkede også hæmmet af regnen over Roland Garros-anlægget.

Den lette regn betød, at banen blev lidt tungere og en anelse mudret, og det lukrerede Djokovic på.

- Det var tricky med regnen, men sådan er Paris. Banen blev tung at spille på, og den var også ret mudret. Jeg fik mange server tilbage.

- Jeg var taknemmelig for at spille under de forhold, siger Djokovic i et interview på banen lige efter kampen.

Djokovic har endnu ikke tabt et sæt i dette års French Open.

I kvartfinalen skal Djokovic, som vandt French Open i 2016, møde Alexander Zverev, som besejrede Fabio Fognini 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/5).

Østrigske Dominic Thiem møder Karen Khachanov fra Rusland, efter at begge spillere vandt deres kampe mandag.

Thiem besejrede franske Gaël Monfils 6-4, 6-4, 6-2, mens Khachanov var ude i fire sæt mod Juan Martin del Potro.

Her vandt russeren første sæt 7-5, og han tog andet sæt 6-3, inden argentineren vandt tredje sæt 6-3. Det fjerde sæt vandt Khachanov 6-3 og avancerede dermed.

