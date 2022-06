Bekræfter lykkelig nyhed på pressemøde

Rygtet har svirret i nogle dage, og fredag bekræftede Rafael Nadal det selv på et pressemøde hjemme på Mallorca.

Den spanske stjerne og konen, Mery 'Xisca' Perelló, skal være forældre.

- Hvis alt går godt, bliver jeg far. Jeg ved ikke, hvordan det vil påvirke mig, for jeg har ikke erfaring med det, men jeg forventer ikke, at det at være far vil betyde en forandring i mit professionelle liv, sagde Nadal på pressemødet.

Ifølge den spanske avis Útilma Hora er terminen sat til oktober, og begge kender barnets køn.

Kongen af grus og 33-årige Perelló har været sammen i næsten 20 år og blev gift i oktober 2019. Det vil dermed være tre år senere, at de får deres første barn - hvis alt altså går godt.

Det har været et stort år for Nadal, som har vundet både Australian Open og French Open. Det kan dog blive endnu større til efteråret, hvor Nadal og konen venter deres første barn. Foto: Jaime Reina/Ritzau Scanpix

36-årige Nadal er den herrespiller i historien, der har vundet flest grand slam-titler. 22 af slagsen er det blevet til. Vanvittige 14 af dem er French Open-sejre. Den seneste var i maj.

Han håber også på at kunne spille den kommende grand slam-turnering.

- Min intention er at spille Wimbledon.

- Sidste uges behandling siger mig, at der er en chance. Jeg rejser til London på mandag for at spille træningskamp på Hurlingham og træne i en uge for at se, om det er muligt.

