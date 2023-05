Bekræfter samarbejde med stjernetræner: Det var ikke planen

Carlos Martinez skulle egentlig kun have været tilknyttet i en konsulentrolle for Clara Tauson. Men det lysende potentiale overbeviste ham om at blive fast træner for danskeren

Nedturen har været til at føle på, når det gælder Clara Tauson.

Størstedelen af danskerens 2022 blev ødelagt af skader, og i 2023 har resultaterne fortsat været svingende.

Men i sidste uge landede en nyhed, der uden tvivl kan blive en stor faktor for at få Tauson tilbage på det rette spor.

Den spanske stjernetræner Carlos Martinez bekræftede over for TV 2, at han havde indledt et samarbejde med den 20-årige dansker.

Carlos Martinez stoppede samarbejdet med Daria Kasatkina tidligere på året. Foto: Sarah Reed

Men faktisk var det slet ikke planen, at Martinez skulle være fast træner for Clara Tauson.

Annonce:

- Vi er endt med en klar opgradering. I første omgang var planen, at han kun skulle tilknyttes som konsulent, fordi han også gerne ville bruge tid på sit akademi i Spanien. Efter kort tids træning kunne både han og vi se perspektiver og en klar retning for arbejdet forude. Derfor går han ind som fast træner, når først han har fået tilpasset organiseringen af sine andre ting, siger Clara Tausons far, Søren Tauson, til Jyllands-Posten.

På grund af sine dårlige resultater i 2022 måtte Clara Tauson i december afbryde samarbejdet med sin belgiske træner, Olivier Jeunehomme, da der simpelthen ikke var økonomi til det.

Carlos Martinez har tidligere arbejdet med store tennisstjerner som Svetlana Kuznetsova og senest Daria Kasatkina, som han stoppede samarbejdet med tidligere på året.