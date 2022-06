Bekræfter: Superstjerne gør comeback efter et år

Hun har vundet Wimbledon hele syv gange, men er lige nu blot placeret som nummer 1208 i verden. Du læste rigtigt 1208.

Men nu er der godt nyt fra den amerikanske tennisstjerne Serena Williams, der har udset sig netop Wimbledon som sin første turnering i et år.

Det fortæller hun i et opslag på sin Instagram-profil.

'SW og SW19 (postnummeret til Wimbledon, red.). Det er en date. Vi ses der'.

Den 23-dobbelte grand slam-vinder har ikke spillet en kamp, siden hun sønderknust måtte trække sig med en skade i benet i første runde af sidste års udgave af den prestigefyldte græsturnering.

Det er endnu uvist, om 40-årige Serena Williams vil deltage i single-rækken, eller om hun i stedet vil tage del i doubleturneringen, der ville være noget mindre fysisk belastende at spille.

På grund af sin rangering er den hårdtslående amerikaner ikke direkte kvalificeret til Wimbledon og har derfor brug for at blive tildelt et wildcard for at deltage.

Men når man er kendt som den måske bedste kvindelige tennisspiller i historien, er det nok ikke verdens største problem.

Wimbledon begynder 27. juni.

