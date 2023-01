Bekræftet: Her er Holgers modstander

Endelig!

Efter adskillige udskydelser af kampen Maxime Cressy og Albert Ramos-Vinolas er det nu bekræftet, at Holger Rune møder førstnævnte i anden runde af Australian Open.

Fransk-amerikanske Cressys og spanske Ramos-Vinolas' kamp gik allerede i gang tirsdag, men på grund af kraftig regn i Melbourne måtte kampen afbrydes og udskydes helt til onsdag.

Her fortsatte regnvejret i den australske storby, men onsdag formiddag dansk tid var det klaret nok op til, at kampen kunne spilles færdig. Og her blev det altså Cressy, der trak det længste strå.

Maxime Cressy bliver Holger Runes modstander i anden runde af Australian Open. Foto: MANAN VATSYAYANA/Ritzau Scanpix

Kampen mellem Holger Rune og Maxime Cressy bliver formentlig spillet torsdag, men det er endnu ikke bekræftet, hvornår på døgnet den går i gang.

Et kvalificeret bud vil dog være, at den bliver fastlagt som en af de senere kampe. Dermed er der god chance for, at danskerne ikke skal op midt om natten for at se Holger Rune i aktion.

Cressy slog Albert Ramos-Vinolas med cifrene 7-6, 7-5, 3-6 , 6-3.

Efter flere timer blev kampen afbrudt ved stillingen 2-2 i fjerde sæt og 2-1 i sæt til Cressy.

Da kampen blev genoptaget onsdag amerikaneren kort proces og vandt fjerde sæt 6-3.

Maxime Cressy er nummer 41 i verden og har to gange tidligere mødt Holger Rune. Begge gange har danskeren vundet.