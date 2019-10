Bekræftet: Wozniacki forsøger igen

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki stiller efter planen op til Australian Open i januar 2020.

Det skriver grand slam-turneringen natten til tirsdag i en artikel med bekræftede navne på sin hjemmeside.

Der har hersket usikkerhed om Wozniackis fremtidsplaner efter denne sæson.

Men nu lader det altså til, at den danske tennisstjerne i hvert fald vil stille op i Australian Open, som hun vandt i 2018.

Wozniacki har dog ikke selv bekræftet sin deltagelse.

2019 har været et ualmindeligt magert år for Wozniacki, som mandag dalede til en 24.-plads på verdensranglisten.

Det er hendes laveste placering siden september 2016.

Den svigtende form, hendes kroniske leddegigt og flere andre skader har bidraget til spekulationerne om danskerens tennisfremtid.

Foto: Roger Parker/INTERNATIONAL SPORTS FOTOS LTD

Australian Open bliver spillet fra 20. januar til 2. februar.

På grand slam-turneringens hjemmeside fremgår det videre, at skotske Andy Murray stiller op.

Murray er i gang med et comeback, efter at en slem hofteskade holdt den tidligere absolutte topspiller ude i en længere periode.

I China Open vandt han for første gang siden en operation i januar to kampe i træk på ATP-niveau.

Særligt sejren over nummer 13 i verden, italienske Matteo Berrettini, bragte håb om, at skotten kan finde noget af sit tidligere niveau frem.

Dermed står kvartetten "The Big Four" med Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer og Andy Murray igen til at blive forenet ved en grand slam-turnering.

På kvindernes side stiller også 36-årige belgiske Kim Clijsters muligvis op, skriver turneringen.

I september sendte den firedobbelte grand slam-vinder i single et chok gennem tennisverdenen, da hun efter syv års pause annoncerede sit comeback.

