Bekymret for Caroline: Snart kender vi svaret

- Carolines situation er virkelig bekymrende, og de kommende måneder bliver skelsættende for hende, siger Michael Mortensen med adresse til det sygdomsforløb, der nu har holdt hende væk fra tennisbanen i mere end en måned.

Som hendes tidligere træner og ven af familien Wozniacki har han fulgt udviklingen tæt, og han lægger ikke skjul på, at han er skeptisk i forhold til hendes videre karriere.

- Der er nogle ubekendte, men i marts vil vi få nogle svar i de store turneringer i Indian Wells og Miami, tror Mortensen, der som kommentator på Eurosport kommenterede hendes kampe i Australian Open.

- Hun har spillet to kampe i Auckland og tre i Australien, og i den seneste mod Maria Sharapova var hun ikke rigtigt til stede – hverken fysisk eller mentalt. Man kunne se på hende, at hun godt vidste, at hun ikke var oppe på 100 procent.

Hvorvidt hun kommer det igen, er et spørgsmål, for Caroline Wozniacki er sportsligt og fysisk oppe mod nogle parametre, der indbyrdes modarbejder hinanden, påpeger han.

- Hun har haft lidt problemer med sit knæ i mange år, og nu har hun så fået den gigtsygdom, som er et stort problem for hende. Bare det at vide, at hun har den, rammer jo mentalt. Hun kan ikke undgå at gå og spekulere over det.

- Det vil også hæmme hende i træningen, for hun kan ikke længere byde sin krop den samme mængde træning. På den måde er hun blevet mere skrøbelig og har ikke samme stamina som tidligere.

- Hun er en spiller, der lever meget på sin fysik, og hun skal virkelig være på for at kunne neutralisere sine modstanderes tunge slag

- Hun er nødt til at være selektiv med sine turneringer. Men det er samtidig et problem, for hun er bedst, når hun er i et flow med mange turneringer og kampe. Det har hun brug for, hvis hun skal holde sig skarp såvel fysisk som mentalt.

- Hun er så ærekær og så meget perfektionist, at hun ikke vil spille på 60 procent, siger Michael Mortensen om Caroline. Foto: Jakob Jørgensen

- Når du er væk fra tennis i en periode, tør du ikke slå de samme slag, når du kommer i kamp igen. Det hele bliver mere fortænkt, siger Michael Mortensen, der ikke mener, at Caroline Wozniacki af konkurrencehensyn behøver at fortie sin sygdom.

- De andre trænere og spillere kender jo hendes situation. De ved godt, hvor hun står rent fysisk. Du kan bluffe i en kort periode, men nu kan hun lige så godt lægge kortene på bordet.

Med sit indgående kendskab til det indædte konkurrencemenneske føler han sig ikke i tvivl om, at hun vil stoppe karrieren, hvis hun ikke kan finde tilbage til sin absolutte topform.

- Hun er så ærekær og så meget perfektionist, at hun ikke vil spille på 60 procent, siger han.

- Med de resultater, hun har bag sig, vil hun være med der, hvor det er sjovt at være. Det handler om at kunne vinde de store turneringer. Det er det, der udfordrer og stimulerer hende.

Så mange point skal Caroline Wozniacki forsvare i 2019 INDIAN WELLS, 4. runde, 120 point MIAMI, 2R, 10 point ISTANBUL, kvartfinale, 60 point MADRID, 3R, 120 point ROM, 4R, 190 point FRENCH OPEN, 4R, 240 point EASTBOURNE, vinder, 470 point WIMBLEDON, 2R, 70 point MONTREAL, 2R, 1 point CINCINNATI, 2R, 1 point US OPEN, 2R, 70 point TOKYO, 2R, 1 point WUHAN, 3R, 105 point BEIJING, vinder, 1.000 point SÆSONFINALE, gruppespil, 500 point Note: En Top 10-spiller, der er oversidder i første runde, får kun 1 point ved nederlag i anden runde.

