Bekymret kronprins: - Caroline er udfordret på sit helbred

Kronprins Frederik, der er stor Wozniacki-fan, var glad for at se hende gå videre efter det seneste års helbredsproblemer og dagens startnerver

LONDON (Ekstra Bladet): Kronprins Frederik har gennem årene været en stor fan af Caroline Wozniacki, som han gav et legat allerede, da hun var tolv år gammel. Hvert år siden juniortiden har han personligt fulgt hendes færd på Wimbledons baner.

-Jeg har jo set hende vinde Wimbledon som junior, brystede han sig efter den korte kamp, hvor han kun fik set et par partier.

Han ankom nemlig først fra sin logeplads på Centre Court ved stillingen 3-4 på Bane 2. Herfra så han mest vundne, danske point, før Carolines spanske modstander, Sara Sorribes Tormo opgav med en rygskade ved stillingen 4-5, 0-40 i dansk favør.

- Det er en fornøjelse at se hende gå videre, men vi ved jo også, at hendes helbred er udfordret, lød det fra en bekymret kronprins efter kampen.

- På den måde er det godt, at hun nu bare kommer ind i turneringen, for der var nok også noget nervøsitet på den første dag, mente kronprinsen, der udenfor banen gav hende et stort, kongeligt kram og gav sig tid til at hyggesnakke midt i menneskevrimmelen.

Kronprins Frederik nåede lige at overvære et par partier. Foto:Ritzau Scanpix

Carolines far og træner var enig i det sidste.

- Det var en nervøs start. Caroline taber de første partier meget nemt og var meget utilfreds, og så kommer hun på arbejde, sagde Piotr Wozniacki.

- Jeg bad hende spille højt til sin modstanders baghånd, for det var nøglen. Det vil gøre det svært for hende, for så kan hun ikke slice.

- Det var godt, at Caroline så begyndte at spille på den måde, men vi var også lidt heldige.

- I Eastbourne spillede hun mod piger, der slog hårdt og fladt. I dag møder hun en pige, der tager sig god tid. Derfor skal du have fokus og være tålmodig.

- Hun var skadet, og det kan jeg ikke glæde mig over, for vi kender det alt for godt selv, sagde Piotr Wozniacki.

