Belaruser buhet ud: - Jeg har ikke gjort noget galt

Belarusiske Victoria Azarenka måtte søndag aften gå fra banen ved Wimbledon til lyden af buhende tilskuere, efter at hun lod være med at give hånd til sejrende Elina Svitolina fra Ukraine, der slog belaruseren med cifrene 2-6, 6-4, 7-6.

Buh-råbene fra publikum kom, til trods for at Elina Svitolina konsekvent ikke giver hånd til modspillere fra hverken Belarus eller Rusland, efter at Rusland med førstnævntes hjælp invaderede Svitolinas hjemland i februar sidste år.

Azarenka siger ifølge nyhedsbureauet Reuters efter kampen, at hun synes, det 'er en skam', hvis ikke folk kan nøjes med at fokusere på tenniskampen.

- Jeg synes, det var en fantastisk tenniskamp. Hvis folk kun har tænkt sig at fokusere på, om der bliver trykket hånd eller ej, eller et publikum - og et ret bedugget et af slagsen - der buh'er ved slutningen, så er det en skam, siger Azarenka.

Belarus er en af Ruslands tætteste allierede. Landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, har sågar ladet Rusland sende styrker ind i Ukraine over den belarusiske grænse.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP strakte Azarenka armen ud mod Svitolina for at tilbyde et håndtryk, men det blev altså afvist.

Til AFP siger Azarenka, at det er uretfærdigt, at hun skal udsættes for buh-råb for noget, som er helt uden for hendes kontrol.

- Det er ikke retfærdigt. Det er, hvad det er. Hvad kan jeg gøre, spørger belaruseren retorisk.

- Jeg har ikke gjort noget galt, men jeg kan jo ikke styre publikum. Jeg tror ikke, der er mange, der forstår, hvad der sker.

Svitolina siger til AFP, at hun mener, at buh-råbene kan stoppes, hvis tennismyndighederne udsender en officiel udtalelse, der forklarer de ukrainske spilleres holdning til håndtryk med belarusiske og russiske spillere efter kampe.

- Jeg har gentagne gange sagt, at vi ikke kommer til at give hånd, før de russiske styrker har forladt Ukraine, og vi har taget vores territorie tilbage. Så jeg har en tydelig udtalelse, siger hun.

Elina Svitolina er efter sejren over Azarenka videre til kvartfinalen ved Wimbledon. Her skal hun op imod Iga Swiatek, som ligger nummer et på kvindernes verdensrangliste. Svitolina selv ligger som nummer 76.