Benådet Becker sendes hjem til Tyskland

Den tidligere tennisstjerne Boris Becker er blevet godkendt til løsladelse og udvisning fra England, hvor han kun har afsonet otte måneder af en to og et halvt års straf for bedrageri

Julen er kommet tidligt i år for Boris Becker.

Den tidligere tennisstjerne har siden april siddet fængslet i England kendt skyldig for bedrageri, efter at han skjulte værdier for godt 21 millioner kroner under sin personlige konkurs i 2017. Men nu har han udsigt til at fejre højtiden som en fri mand. Det skriver flere engelske medier.

Den 54-årige tysker er nemlig blevet godkendt til at tage del i det engelske retssystems fast-track-model, hvor cirka 1000 udlændinge hvert år løslades før tid og sendes tilbage til deres hjemlande for at frigøre kapacitet i de engelske fængsler.

Her kan op til 135 dages straf blive eftergivet, hvis altså de fængslede vender hjem til deres respektive lande - og det har Becker accepteret og kan derfor forlade England i næste uge.

Det har ligget i kortene, at den tredobbelte Wimbledon-vinder, der har boet i England siden 2012, men ikke har britisk statsborgerskab, ville få det tilbud, og hans talsmand kommenterede det da også i november.

- Vi er tilfredse med, at Boris kan komme i betragtning til en tidlig løsladelse med mulighed for at rejse hjem til Tyskland, selvom England har været hans hjem i mange, mange år.

- Jeg er sikker på, at det vil betyde meget for ham og hans familie at blive genforenet til jul, lød det fra Becker-lejren.

Boris Becker er den yngste vinder af Wimbledon nogensinde, da han som 17-årig i 1985 besejrede Kevin Curren i fire sæt - som den første useedede spiller nogensinde. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Af Beckers straf på to og et halvt års fængsel skulle han kun afsone halvdelen - 15 måneder - mens den sidste del blev gjort betinget. Nu er han så endeligt sluppet med kun at afsone knap otte måneder, men han er fortsat bundet af restriktioner.

For i den resterende del af strafperioden, altså 22 måneder, må Boris Becker ikke rejse ind i Storbritannien.

Den del overlever Boris Becker dog nok, selvom han også har haft knas med det tyske retssystem.

Således blev han tilbage i 2002 dømt for skattesvindel på 12,5 millioner kroner, der kostede ham en fængselsstraf på to år, som dog blev gjort betinget i tre år.