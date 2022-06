Benhård Holger: - Ja, jeg skal angribe ham

- PIS! KOM NU!

Energi. Vrede. Glæde. Gejst.

Og nej, der var ikke tale om en kamp. Holger Rune var på træningsbanen.

Den 19-årige dansker har en mission, og den tog han for alvor hul på lørdag formiddag, da han fokuseret trådte ud på Aorangi Park, der ligger få meter fra den mytiske Centre Court på Wimbledon-anlægget.

Med sig havde han naturligvis sit vante team. Mor og manager, Aneke Rune, tog plads lidt udenfor græsset. Træner, Lars Christensen, gav dessiner på banen i sit hvide tøj, og efter lidt blødt spil frem og tilbage med dagens træningsmakker i Ugo Humbert, blev stemningen mellem spillerne mere seriøs.

Intensiteten på banerne ved siden af blegnede. Når bolden i høj fart kyssede underlaget, kunne man dufte græsset på bane 14, hvor de to kombattanter stod på hver sin side af nettet.

Og da Ekstra Bladet sætter Holger Rune i stævne en lille times tid efter i et af de mange, men små presselokaler på Wimbledon-anlægget, gav han os den opskrift, han vil følge, når modstanderen på tirsdag hedder Marcos Giron i første runde.

- Jeg skal være tættere på baglinjen og virkelig gå ind og gribe chancen for at komme først på bolden. Jeg skal være tæt på bolden, jeg vil smække til bolden, jeg skal angribe bolden. Jo mere tid, jeg kan tage fra ham, desto bedre vil det være. Tankegangen skal være offensiv, siger han stålsat.

- Det her er den vigtigste turnering ud af de græsturneringer, jeg har spillet. Det er den vigtigste at være klar til. Jeg har trænet benhårdt og har stadig to dage endnu til at blive endnu bedre.

Artiklen fortsætter under billedet..

Holger Rune har leveret fremragende på gruset, men nu venter den helt store græsturnering. Foto: Frank Molter/Ritzau Scanpix

Alt andet end en sejr over den useedede 28-årige amerikaner er uacceptabelt, virker det til. Men sådan forholder det sig alligevel ikke helt.

Holger Rune kommer godt nok med gigantiske præstationer i bagagen, og han viste hele verden, hvem han var, da kvartfinalen mod Casper Ruud på gruset i French Open i starten af juni blev endestationen i et dramatisk slag, der blev omtalt overalt i verden.

Nu er underlaget byttet ud med græs. En tilvænning, der ikke er forløbet uden problemer med to nederlag i rap i opvarmningsturneringerne til Wimbledon. Men slår han Marcos Giron, lysner chancerne for flere dage i London.

- Hvor skuffende vil det være, hvis du taber på tirsdag?

- Jeg tænker ikke så meget på at vinde eller at tabe. Hver kamp er sin egen. Ligegyldigt hvor godt jeg forbereder mig, kan jeg ikke spå om udfaldet. Det vil tiden vise, men når vi går ind i kampen, så vil jeg gøre alt for at vinde, fortæller danskeren.

Holger Rune er ikke typen, der spiller tennis uden at fortrække en mine. Faktisk forholder det sig helt omvendt, hvilket de fleste tennisentusiaster er klar over nu. Udbruddene til lørdagens træning er vand i forhold det, vi tidligere har set fra ham. Diskussioner med holdet på tribunerne. Bolde, der bliver tyret ud af stadion.

Det hænder, det forstyrrer hans spil og går udover resultaterne, men det er også en styrke, som han selv formulerer det i presselokalet.

- Jeg arbejder hele tiden på at gøre det så godt som muligt på banen og finde den måde, der fungerer for mig, så jeg kan levere de bedste resultater. Det handler om at holde fokus på banen. Holde fokus på min gameplan. Ikke søge for meget ud. Så plejer jeg at spille godt.

Artiklen fortsætter under billedet..

De to græskampe, han har spillet indtil nu, er endt i nederlag, men af alle turneringer kan Wimbledon faktisk gå hen og blive hans vendepunkt på underlaget.

En sejr over Giron vil nemlig sende ham videre til anden runde, hvor enten Pedro Martinez eller Alex Molcan bliver fjenden, før verdens nummer 14, Taylor Fritz, formentlig venter i tredje runde.

- Det er jo fordelen ved at være seedet. Hvis jeg ikke var det, så kunne jeg risikere at løbe ind i spillere som 'Djoko' (Novak Djokovic, red.) eller 'Rafa' (Rafael Nadal, red.), og det er ikke overraskende noget hårdere end at løbe ind i en useedet spiller, lyder det fra Rune.

- Men på græs er kampene bare meget mere åbne kampe. Den, der tager det første skridt. Den, der spiller sin chance. Det er som regel den, der vinder.

Herfra er planen ikke til at misforstå.

Det skal gå fremad, fremad og fremad.

- Min fysik bliver bedre og bedre, min evne til at finde løsninger på banen bliver bedre og bedre, men igen jeg er kun 19 år, og jeg er nødt til at udvikle mig hele tiden. Hvis jeg går i stå nu, kommer jeg kun til at ryge ned ad ranglisten.

- Jeg er nødt til at optimere alting hele tiden. Det gør alle andre, og så er jeg også tvunget til at gøre det, for tennis kommer kun til at blive spillet på et højere niveau de næste år.

Foto: Tariq Mikkel Khan

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Holgers millioner: Så rig er han allerede