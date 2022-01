Beskriver karantænehotel: - Det er som et fængsel

Den tjekkiske tennisspiller Renata Voracova sidder ligesom Novak Djokovic i karantæne på et hotel i den australske by Melbourne, og det er ikke nogen synderlig rar oplevelse.

Det fortæller hun i et interview med de tjekkiske aviser DNES og Sport.

- Jeg sidder i et værelse, og jeg kan ikke gå nogen vegne, siger hun.

- Mit vindue er fuldstændig lukkede og kan ikke åbnes fem centimeter.

- Der er vagter over det hele - selv under vinduet, hvilket er ret morsomt. Måske tror de, at jeg vil hoppe ud og løbe væk.

- De kommer med mad, og der er en vagt på gangen. Man skal registrere sig, og alt bliver rationeret. Jeg føler lidt, at det er som et fængsel, forklarer hun til aviserne.

Ifølge det australske medie ABC News har den 38-årige tjekke fået inddraget sit visum, da hun ikke lever op til Australiens coronaregler for indrejsende.

Tennisspilleren, der er nummer 81 i verden i double, kom ellers ind i landet, efter at hun havde modtaget dispensation for coronareglerne.

Hun er ikke vaccineret, som ellers er påkrævet, men har tidligere været smittet med coronavirus.

Men efter at Djokovic blev nægtet adgang til landet, fik Voracova inddraget sit visum og blev placeret på samme hotel som serberen.

Fans af tennisstjernen Novak Djokovic har taget opstilling ude foran karantænehotellet Park Hotel i Melbourne. De kræver, at serberen bliver sat fri. Foto: Loren Elliott/Reuters

- Jeg blev lukket ind af myndighederne med det samme. Jeg blev holdt tilbage ved en kontrolpost i staten Victoria, mens de sendte mine papirer et sted hen, men så blev de godkendt, og jeg fik adgang uden problemer.

Hun nåede at deltage i en doublekamp i WTA-turneringen i Melbourne, før hun torsdag fik frataget retten til at opholde sig i Australien.

- Jeg følte lidt, jeg var med i en actionfilm. Det var slet ikke rart.

- Jeg forstår ikke, hvorfor de kommer til mig efter en uge og siger: 'Hør, de regler, der gjaldt, gælder ikke længere'.

Uden for karantænehotellet har fans af Djokovic taget opstilling, og nogle af dem bakker angiveligt også op om Voracova.

- De synger og råber. De har endda råbt mit navn. Der er grupper af fans. Jeg tænker, at de er der på skift, beretter hun.

Mens Voracova nu bare venter på, at hun kan flyve ud af landet, håber Djokovic fortsat at komme ind og deltage i Australian Open.

En dommer skal mandag kigge på verdensetterens sag.