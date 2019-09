Betaler dyrt for at lege med Caroline

Se også: Stud business: Caroline indskrevet på Harvard

Fredag og lørdag spiller Caroline Wozniacki opvisningstennis med russiske Maria Sharapova ved Greenbrier Champions Tennis Classic i West Virginia.

De to er kendt for at have et meget anstrengt forhold til hinanden uden for banen, så det bliver spændende, hvor mange smil, der kommer mellem de to, der også har herrespillerne Jack Sock, Taylor Fritz og Bryan-brødrene med til arrangementet.

Og nu er det kommet frem, hvor dyr en affære det bliver for tilskuerne.

Billetterne koster mellem 125 og 200 dollars - altså mellem 850 og 1361 kroner, men dermed slipper man ikke, hvis man vil have det fulde udbytte.

Skal man have autografer, så er der nemlig særlige autograf-sessions, hvor der skal betales yderligere.

Autografer med Wozniacki og Sharapova koster yderligere 125 dollars - 850 kroner - og her gøres der opmærksom på, at der er mindre end 20 pladser tilbage.

Underskriften fra Wozniacki og Sharapova er dog også de dyreste. Vil man have Bryan-brødrenes kragetæer, så slipper man således med 75 dollars - 510 kroner - mens autograferne fra Jack Sock og Taylor Fritz er hele nede i kup-pris på 50 dollars - 340 kroner.

Vil man have den helt store tur, så kan man vælge 'Tennis clinics', der skulle betyde, at man får lov at slå nogle bolde med spillerne.

Her koster det 2000 dollars - 13.613 kroner - at spille med Sharapova og Wozniacki, mens Sock og Fritz kun koster 500 dollars - 3.403 kroner.

People paid $2,000 to hit balls with Caro and Maria tomorrow. pic.twitter.com/oidCBLxNyv — CarosWrist (@CarosWrist) 12. september 2019

Der meldes dog ikke noget om, hvor mange bolde man får lov at slå med stjernerne.

Men tilsyneladende er priserne ikke sat for højt. Der er således allerede udsolgt for pakkerne, hvor man kan teste sine evner mod tennisstjernerne.

Oprindelig var det Serena Williams, der skulle have spillet med Wozniacki, men danskerens veninde trak sig, og i stedet meldte Sharapova sig til.

- Jeg synes, det er interessant, at hun har valgt, at hun gerne vil spille med mig, for jeg var jo allerede en del af det. Så det vidste hun godt, lød det i sidste måned fra Wozniacki.

Danskeren slog dog fast, at bare vil gå ind og hygge sig så godt som muligt og være professionel. En god idé, når nu tilskuerne har betalt så dyrt.

