Betaler prisen for sexlyst

Afsavnet til familie og kærester kender de fleste sportsstjerner nok ekstra godt til på grund af den hidsige rejseaktivitet, der ofte er forbundet med livet i verdenseliten.

Særligt tennisspillere har pakket den store rejsekuffert, mens sæsonen udspiller sig i alle verdenshjørner, og det tærer både på psyken og så meget andet...

I hvert fald hvis man spørger den australske verdensstjerne Nick Kyrgios, der aldrig har gjort noget for at lægge skjul på, at han er et 'erotisk menneske'.

Læs mere om det her:

Stjerne i nøgendrama: Politiet kaldt ud

- Jeg var somme tider væk et halvt år ad gangen, da jeg var sammen med min første kæreste. Når man skal præstere på højeste niveau, og man begynder at savne en anden emotionelt og fysisk, så bliver det en seksuel frustration, fortæller Nick Kyrgios i sin podcast 'No Boundaries' ifølge news.com.au.

- På banen, der kan jeg ikke spille, når jeg er liderlig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er ligegyldigt, om man så har et kontorjob. Hvis du ikke ser din udkårne, så påvirker det dig, dit job, dit humør og alt andet, fortsætter Kyrgios bramfrit, inden han konkluderer.

- Jeg var den mest humørsyge satan, når jeg var væk fra kæresten så længe.

Der er gået ned ad bakke for Kyrgios, siden karrieren toppede i 2016. Her ses han under årets US Open. Foto: Frank Franklin II/Ritzau Scanpix

Den australske tennisspiller, der tidligere har ligget nummer 13 på verdensranglisten, fortæller også, at hans rejseaktivitet er gået ud over forholdet til familien, fordi han så ofte var væk.

Kyrgios, der p.t. er nummer 91 i verden, trak sig i 2020 både fra Wimbledon og US Open, fordi han ikke kunne holde ud til at være i coronaboblen, som der blev forlangt.

Tæt på megatalentet Clara Tauson (+)