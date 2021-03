Betalte Clara fem år forud

Da rigmanden Lars Seier Christensen i maj 2019 valgte at blive sponsor for Clara Tauson i en femårig periode, blev han det - her og nu - med et ordentligt dyk i lommen.

- Faktisk betalte jeg alle fem år forud på en gang, fortæller han og forklarer:

- Aftalen var lang og baseret på, at jeg skulle hjælpe til i starten, hvor behovet var størst. Måske ville hun fem år senere kunne klare sig selv.

- Jeg betalte måske også lidt mere, end jeg havde tænkt mig, i forhold til, hvad jeg måske kan få igen rent markedsføringsmæssigt, klukker Lars Seier og erkender, at der også er lidt ’con amore’ over hans støtte til tennistalentet.

- Selvfølgelig, for jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har nogle flagskibe for Danmark. At vi har nogle dygtige repræsentanter ude i verden, og det tror jeg, Clara vil blive. Der er selvfølgelig lang vej til den absolutte top, men bliver hun forskånet for skader, så tror jeg virkelig på hende.

Clara Tauson vandt i sidste uge WTA-turneringen i Lyon uden at tabe et eneste sæt undervejs



Han håber selvsagt på en form for modydelse, men det behøver ikke give overskud på hans marketingkonto.

- Vi har aftalt, at hun kan være en slags ambassadør for et af firmaerne i min portefølje på et tidspunkt, men det er ikke et kort, jeg har spillet endnu. Det haster ikke, men kan hun senere skabe noget opmærksomhed om et af dem, så kan det jo være hendes payback, siger han.

- Jeg kan måske også få nogle kunder med til nogle af hendes arrangementer, så jeg tror nok, jeg skal få noget værdi tilbage på det, jeg har givet.

- Jeg vil jo også gerne tænke rationelt, men jeg har i særdeleshed en kærlighed til unge, der prøver at nå et mål – iværksættere som sportsfolk.

Lars Seier gik glip af rejsen med Caroline Woznaicki. Nu ville han ikke gå glip af turen med Clara. Foto: Alexandre Hergott / WTA / AFP/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hun bliver alles darling

Lars Seier fik i sin tid muligheden for at blive sponsor for Caroline Wozniacki men tøvede. Da buddet kom i forhold til Clara Tauson fra samme manager, tøvede han ikke.

- Jeg kom ikke med på Carolines rejse, og vi var også tungt eksponeret i cykling på det tidspunkt. Nu fik jeg så chancen igen, og det var sjovt, at det var Mikkel Nissen, der ringede ti år efter. Selvfølgelig lyttede jeg, fortæller han.

Under de indledende manøvrer har han haft næsten identiske oplevelser.

- Jeg mødte en ung Caroline og hendes familie, som havde samme ambitioner og vilje hele vejen rundt om bordet til at bakke op, og jeg har haft den samme oplevelse med Familien Tauson, fortæller han.

- Dengang talte jeg lidt med Caroline, og det har jeg også gjort med Clara for at fornemme, hvor meget de ville det, og jeg kunne godt lide svarene fra dem begge.

- Det er en guds gave at have et talent, men du skal jo også have viljen og passionen til at yde det nødvendige for at nå dine mål, siger Lars Seier og forklarer, at han godt kan lide at se en god tenniskamp, men ikke er nogen ekspert

Clara har potentiale til at blive en rigtig darling, mener Lars Seier. Foto: Alexandre Hergott / WTA / AFP/Ritzau Scanpix

Derfor har han måttet læne sig op ad andres vurderinger, og det var gode, mener han i dag.

- Jeg tror, hun har fået sit folkelige gennembrud. Danskere kan godt lide, når deres landsmænd klarer sig godt. Clara har potentiale til at blive en rigtig darling, for hun er ydmyg og stilfærdig udenfor banen og så fyrer hun den af derinde.

Det var en vanskelig sports-søndag for Sponsor-Lars, for FCK spillede i Brøndby, og så skulle han videre til ishockey i Rungsted, hvor han samtidig så andet sæt af Claras finale.

- Men jeg har set tidligere kampe i turneringen, og det har glædet mig helt vildt at se, hvordan hun med fantastisk offensiv tennis, power og stor mental styrke fejede al modstand af banen.

TV2 jubler over vilde seertal: - Fantastisk

Ordentligt hop! Clara i top 100!

Wozniacki hylder Clara

Glad Clara: Jeg er selv nået hertil