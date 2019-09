Big business: Caroline indskrevet på Harvard

Caroline Wozniacki har indledt kurset ’Crossover Into Business’ på Harvard for at forberede sig på en karriere efter tennislivet

Caroline Wozniacki er for en kort bemærkning tilbage på skolebænken, hvor hun ikke har siddet siden den påbegyndte gymnasietid på Marie Kruses Skole i Farum. Endda på det navnkundige Harvard Business School, i Connecticut.

Her deltager hun nemlig i denne tid i studieforløbet ’Crossover Into Business’, hvor professionelle atleter arbejder sammen med et par MBA-studerende som mentorer i et enkelt semester for i sidste ende at præsentere et gruppe-projekt - for Wozniackis vedkommende i starten af december.

Det bekræfter hendes far, Piotr Wozniacki, overfor Ekstra Bladet.

Det er et forløb, som mange andre atleter har gennemgået, og som sigter mod at klæde sportsfolk på i overgangen til deres næste karriere, og hvor der tages højde for, at de stadig har en travl sportskarriere kørende.

I de seneste dage har Caroline Wozniacki i flere Instagram-stories vist, hvordan hun køber ind til studiestart, ligesom hun har lagt en video fra de grønne omgivelser ved hendes campus ud.

De kvindelige tennisspilleres organisation, WTA, har i en årrække medvirket til at hjælpe spillere, der ikke er i besiddelse af en bachelor-uddannelse, over i den type forløb, og i år har danskeren selskab af blandt andre Andrea Petkovic, Bethanie Mattek-Sands, og Vania King, skriver Wall Street Journal.

Tom Livengood, der er direktør for WTA’s ’Player Development and Transition’, siger, at han denne sommer har opmuntret adskillige spillere til at søge linjen.

Udover det uddannelsesmæssige har metoden også den fordel, at de ofte meget kendte sportsfolk kan optræde forholdsvis anonymt i sammenhængen.

Caroline Wozniacki nåede at vinde Connecticut Open fire år i træk på en bane, der ligger lige op ad Harvard. Foto:Fred Beckham/AP/Ritzau Scanpix

Lokaliteterne er langt fra ukendte for Caroline Wozniacki, der gennem mange år spillede med i den lokale turnering i New Haven, Connecticut Open, som hun vandt hele fire gange i træk fra 2008-2011. Turneringen lukkede ned forrige år.

Her har hun med succes pudset formen af til den efterfølgende US Open.

Det var også her, hun og hendes daværende kæreste, den nordirske golfspiller Rory McIlroy, i 2011 valgt at offentliggøre deres forhold midt på banen efter finalen med hele det lokale footballhold som nærmeste vidner.

Caroline Wozniacki har oplevet meget i New Haven, hvor hun og Rory McIlroy også offentliggjorde deres forhold. Foto: Benjamin Kürstein

Businessstudenten er snart tilbage på tennisbanen igen, og her får hun måske mere brug for sine diplomatiske evner.

Ved opvisningsturneringen Greenbrier Champions Tennis Classic i West Virginia skal hun den 13. og 14. september mingle med sin ikke-veninde Maria Sharapova både på og udenfor banen.

Det umage show-par er blevet til en konstellation, efter at Serena Williams har trukket sig fra arrangementet, og det kom noget bag på Caroline Wozniacki.

- Jeg synes, det er interessant, at hun har valgt, at hun gerne vil spille med mig, for jeg var jo allerede en del af det. Så det vidste hun godt, sagde hun til Ekstra Bladet med et skævt smil under US Open.

Caroline Wozniacki nåede at starte i 1. G på Team Danmark-linjen på Marie Kruse Skolen i Farum, men efterhånden tog tenniskarrieren helt over. Foto: Bjørn Stig Hansen

Derefter venter turneringer i Kina, først i Wuhan og siden i Beijing.

