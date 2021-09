Bizart øjeblik vækker opsigt: Stjernen forklarer jubel

Russiske Daniil Medvedev fejrede sin sejr i US Open med inspiration fra et computerspil

Han gik ind til US Open-finalen som stor underdog - og han tog fra den som suveræn mester.

Russiske Daniil Medvedev trodsede oddsene og udspillede den ellers suveræne Novak Djokovic i tre sæt, 6-4, 6-4, 6-4. Og så fejrede han det så med en noget særpræget jubel.

Han lagde sig nemlig ned på siden og lå helt stille med åbne øjne og tungen ud af munden.

Den er vist ikke set før i tennis-verdenen - men det er såmænd heller ikke der, man skal kigge hen, afslørede Medvedev:

- Kun legender kan forstå, hvad jeg gjorde efter kampen. Det, jeg gjorde var L2+Venstre. Tak skal I have, sagde Medvedev umiddelbart efter sejren.

Gamere med forstand på fodboldspillet 'FIFA' kan uden problemer forstå referencen. For hvis man scorer og derefter trykker på knapperne L2 og holder det højre joystick til venstre, fejrer spilleren scoringen med jubelscenen 'Dead Fish'.

Daniil Medvedev fejrede sin sejr i US Open som en død fisk. Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Det er første gang, at Daniil Medvedev benytter sig af den fejring - men også første gang at han vinder US Open. Ja, at han i det hel taget vinder en Grand Slam.

Den 25-årige russer har ellers været tæt på et par gange.

Tilbage i 2019 var han også i finalen i US Open, men måtte dengang strække våben til Rafael Nadal over fem sæt. Og tidligere i år var han så i finalen i Australian Open, hvor han i tre sæt tabte klart til Novak Djokovic.

Nu har han så fået revanche, og han knuste i tilgift Djokovics drøm om en ægte Grand Slam - sejr i alle fire Grand Slams i samme kalenderår.

Det er på herresiden blot sket tre gange i historien: Først Don Budge i 1938 (før Open-tiden) og dernæst lykkedes det to gange for Rod Laver i 1962 og 1969.