Blæst bagover af Clara: - Jeg var i chok

Carlos Martinez havde egentlig besluttet sig for at holde en pause.

Da han og russiske Daria Kasatkina valgte at gå hvert til sit i februar, havde han brug for at trække stikket efter 25 år på WTA- og ATP-touren.

Privatfoto

Men en dag i april, hvor Clara Tauson lagde vejen forbi hans akademi tæt ved Barcelona, fik han blod på tanden igen.

- Ærlig talt var jeg i chok. Hendes potentiale er utroligt, siger Carlos Martinez, da Ekstra Bladet møder ham uden for træningsanlægget til Roland Garros.

Et perfekt match

I kølvandet på et økonomisk hårdt 2022 stod Clara Tauson uden træner, og da hendes far, Søren Tauson, kontaktede Carlos Martinez, inviterede spanieren dem ned på akademiet.

Der gik det op for ham, hvilken usleben diamant han pludselig havde fået i hænderne.

- Hun har en masse power og en stor forhånd. Hun har en god serv, en god baghånd.

Foto: Rob Prange/Ritzau Scanpix

Annonce:

Planen var i første omgang, at Clara Tauson skulle træne på akademiet og få rådgivning af Carlos Martinez.

Men projektet var simpelthen for tiltalende til ikke at gå all in, fortæller Carlos Martinez.

- Jeg er meget glad for muligheden. Hun var nummer 33 på verdensranglisten sidste år. Det er også en rigtig god udfordring for mig at få hende til at blive endnu bedre, end hun har været tidligere, siger han.

Vil være tæt med Tauson

Ifølge stjernetræneren er det sportslige potentiale hos Clara Tauson indiskutabelt.

Men det var i sidste ende hendes personlighed, der overbeviste ham.

- Clara er en meget ydmyg pige. En meget nem pige. Hun er virkelig rar at arbejde sammen med, siger Carlos Martinez.

Foto: Matthieu Mirville/DPPI /ipa-age

For 48-årige Martinez er det vigtigt, at han også klinger på det personlige plan med Clara Tauson.

Annonce:

- Det er sådan, jeg gerne vil have det med spillere. Jeg vil gerne være tæt med dem. Det er derfor, jeg har valgt Clara. Man skal rejse 30 uger om året. Hvis jeg ikke har det godt med spilleren, ville jeg ikke gide det her arbejde.

- Vi har en god kemi, vi joker med hinanden, vi taler om livet, vi taler om mange ting. I sidste ende tror jeg, det er godt for vores forhold. Så kan jeg også hjælpe hende bedre, siger Carlos Martinez.

Clara Tauson vandt sikkert over Aliaksandra Sasnovich i første runde af Roland Garros, efter at have vundet sine tre kvalifikationskampe.

I anden runde møder hun canadiske Leylah Fernandez. Den kamp bliver spillet onsdag og kan naturligvis følges live på eb.dk.